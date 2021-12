Conforme a los criterios de Saber más

A casi dos años del comienzo de la pandemia del COVID-19, el coronavirus sigue afectando la industria cinematográfica, en particular a las salas de cine. Con locales clausurados o con capacidad severamente limitadas por gran parte del 2021 mientras se realizaban las campañas de vacunación, las grandes películas animadas terminaron no en la pantalla grande sino en los servicios de streaming.

Esta situación incluso afectó a gigantes de la animación como Disney, que tuvo que lanzar su esperada película “Raya and the Last Dragon” en su servicio de streaming Disney+, al igual que la nueva cinta de Pixar “Luca”. No fue el único estudio en recurrir a esto, con Sony Animation estrenando “The Mitchells vs. the Machines”, “Wish Dragon” y “Vivo” en Netflix y Warner Bros. estrenando “Space Jam: A New Legacy” y “Tom y Jerry” en HBO Max.

La situación, penosa para los cines y distribuidoras, pero algo beneficiosa para el bolsillo de los padres de familia, parece haberse aplacado en los últimos meses del año. Grandes estrenos como “Encanto” por fin pudieron verse en la pantalla grande en el país, al igual que películas de menor notoriedad como la enternecedora “Ron’s Gone Wrong”.

En cuestión a qué servicios de streaming tuvieron la mejor oferta animada, no es sorprendente que Disney+ encabeza la lista tomando en cuenta los comienzos del gigante del entretenimiento. Sin embargo, no está muy detrás Netflix, quien aprovechó la clausura de las salas de cine para conseguir en exclusiva algunas de las películas animadas más interesantes del año. Es obvio que estas plataformas y sus competidores reconocieron la importancia que la animación tiene a la hora de atraer y conservar los usuarios de sus plataformas.

Uno de los más interesantes estrenos de este año fue “Ainbo: La guerrera del Amazonas” el pasado 28 de octubre, una película de animación por computadora coproducida por el estudio peruano Tunche Films y bajo la codirección del realizador nacional José Zelada. Esta, así como futuros proyectos como “Kayara”, muestran que el interés por esta forma de entretenimiento sigue vivo en la industria nacional.

El futuro también parece brillante para el 2022, a menos que la propagación de la cepa del coronavirus omicron vuelva a causar medidas más draconianas para su contención. Entre las cintas que miramos con anticipación está “Belle” - estrenada a mediados de 2021, pero que llega al Perú en enero del 2022-, las películas de Pixar “Turning Red” y “Lightyear” y la imperdible “Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte 1)”, secuela de la mejor película del Hombre Araña hasta la fecha.

Algunas de las películas de animación que no te debes perder en 2021

1. “Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time” - Prime Video

Un cuarto de siglo de una de las sagas de animación tuvo su conclusión de broche de oro con “Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time”, la cuarta y última entrega de la saga cinematográfica de Hideaki Anno. La película concluye la historia de Shinji Ikari, el piloto de un arma antropomórfica que sirve para combatir a seres alienígenas conocidos como Ángeles, pero es mucho más de lo que esta simple descripción puede comunicar.

Si tienes algún interés por la animación japonesa, la ciencia ficción o explorar la naturaleza humana, te recomendamos ver toda la saga (y la serie de anime disponible en Netflix). Requiere una notable inversión de tiempo, pero les aseguramos que no se arrepentirá.

2. “Encanto” - Cines, en Disney+ el 24 de diciembre

La película con la que Walt Disney Animation decidió cerrar el 2021. Inspirada en el realismo mágico y con música de Lin-Manuel Miranda, “Encanto” es una entretenida aventura por el corazón de Colombia siguiendo a Mirabel, la única integrante sin un poder de la mágica familia Madrigal.

Además de algunos números musicales excepcionales - como cabe de esperar del creador de “Hamilton” - “Encanto” es también una interesante disección de una familia disfuncional y la manera en que las personas pueden lastimar incluso a los que más aman.

3. “Summit of the Gods” - Netflix

Si bien la mayoría de la animación se enfoca en públicos más juveniles, es indudable que este arte tiene espacio para historias más maduras. Entre las mejores que salió en la última década está “Summit of the Gods”, una adaptación del manga de Jiro Taniguchi y Baku Yumemakura que sigue la historia del fotoperiodista Fukamachi Makoto y el escalador Habu Jôji en su búsqueda de conquistar el Everest.

4. “Luca” - Disney+

Casi todo lo producido por Pixar es oro y “Luca” no es la excepción. Un ejemplo perfecto del género de ‘bildungsroman’, la película nos lleva a las soleadas playas de la riviera italiana para una historia de descubrimiento del mundo entre el epónimo Luca y su amigo Alberto, dos monstruos acuáticos disfrazados de humanos.

5. “Demon Slayer: Mugen Train” - Funimation

Admitimos que estamos haciendo algo de trampa, porque la cinta se estrenó en 2020 en su país de origen, sin embargo es imposible no mencionar esta película que se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos en Japón.

Basado en un manga del mismo nombre por Koyoharu Gotouge, la historia sigue al cazador de demonios Tanjiro Kamado, cuya familia fue víctima de estos monstruos. La película destaca no solo por la hermosa animación, sino también por fluidez de las batallas, intrigante trama y excelente caracterización de los personajes.

Recomendamos que antes de ver esta película vean también el anime, cuya primera temporada está disponible en Netflix y Crunchyroll.

6. “The Mitchells vs. the Machines” - Netflix

Con uno de los estilos más interesantes del año, “The Mitchells vs. the Machines” cuenta la historia de una familia disfuncional que se convierte en la última esperanza de la humanidad tras una invasión robótica - piensen más en el estilo de “National Lampoon’s Vacation” que “Avengers: Age of Ultron”. Llena de creatividad, humor y corazón, es una de las mejores películas del 2021.

7. “Raya and the Last Dragon” - Disney+

Basada en mitología del sudeste asiático, la cinta sigue a Raya, una guerrera que está en búsqueda del legendario último dragon, la última esperanza para salvar el mundo de Kumandra de unos monstruos conocidos como los Druun.

Con un inusual número de escenas de acción para una película de Disney, “Raya and the Last Dragon” merece una chequeada.

8. “Vivo” - Netflix

Lin-Manuel Miranda tuvo un 2021 ocupado, como quedó demostrado con “Vivo”, donde no solo le da la voz al epónimo personaje, una martucha rítmicamente dotada, sino tambié logra aderezar la película con su habitual genio musical.

9. “Ron’s Gone Wrong” - Disney+

Envuelta entre esta enternecedora comedia sobre un humano y una inteligencia artificial hay una sorprendentemente perspicaz película sobre nuestra creciente relación - y dependencia - de la tecnología, así como una exploración sobre la naturaleza de la amistad.

10. “Arlo, the Alligator boy” - Netflix

Una de las sorpresas inesperadas de este año fue “Arlo the Alligator Boy”, una película sobre un joven niño caimán que viaja a Nueva York en búsqueda de su padre. Con una bella animación, números musicales decentes, personajes memorables y un mensaje en el que se destaca el valor de nuestras diferencias, la cinta es una joya que injustamente pasó desapercibida para muchos.

