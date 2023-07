En medio de grandes expectativas y una base de fanáticos ansiosos, Lionsgate ha presentado por fin hoy el tráiler oficial de la próxima entrega de la icónica franquicia de terror “Saw”. Bajo el título de “Saw X”, esta décima entrega promete llevar el género a nuevos niveles de terror y suspenso.

En el tráiler se muestra a John Kramer viajando a México en un intento desesperado por encontrar una cura para su cáncer terminal. El enigmático personaje se somete a un procedimiento médico arriesgado y experimental, con la esperanza de obtener una cura milagrosa que le permita prolongar su vida.

Sin embargo, la trama toma un oscuro giro cuando Kramer descubre que todo el procedimiento médico es en realidad una elaborada estafa. Las imágenes muestran cómo las esperanzas de John Kramer se desvanecen rápidamente al comprender que ha sido engañado, y su destino parece sombrío.

El tráiler presenta una voz en off que pronuncia una inquietante frase al comienzo del video: “De todos los hombres para engañar, ¿escogiste a John Kramer?”. Esta frase sugiere que alguien ha estado observando los movimientos de Jigsaw de cerca y que está dispuesto a enfrentarlo en su propio juego retorcido.

La película de Lionsgate y Twisted Pictures está ambientada entre los eventos de Saw I y Saw II . Kevin Greutert, quien dirigió Saw VI y Saw 3D , volvió a dirigir la décima entrega de la franquicia Saw.

Saw X está programado para estrenarse el 29 de septiembre. Mira el tráiler aquí.