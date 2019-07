"El rey león": nueva versión es recibida con frialdad por los críticos

La esperada nueva versión de la clásica película animada "El rey león" ("The Lion King") fue recibida con un gemido en lugar de un rugido por los críticos, que la consideraron visualmente impresionante pero aburrida en términos de personajes y relato.

►"El rey león": primeras reacciones lo califican de un digno sucesor al trono

"El rey león", la última versión de una de las más queridas películas animadas de Walt Disney Co, muestra técnicas avanzadas que combinan realidad virtual, acción en vivo e imágenes digitales para brindar una sensación hiperrealista de los animales y los escenarios africanos. Pero las primeras críticas dijeron que el resultado general fue decepcionante, aunque muchos admitieron que el filme tendrá un buen desempeño en la taquilla, donde algunos analistas predicen un fin de semana de apertura con unos 150 millones de dólares cuando se estrene en EE.UU. (el 19 de julio) y América Latina (18).

"Todo aquí es tan seguro y dócil y cuidadosamente calculado que parece predigerido. No hay ninguna sorpresa en las dos horas", escribió Todd McCarthy para The Hollywood Reporter.

Sin embargo, McCarthy predijo que el filme "será debidamente engullido por las audiencias de todas partes, como la comida corporativa perfectamente preparada que es".

La nueva versión, protagonizada por Beyoncé y Donald Glover como las voces de los leones Nala y Simba, es una recreación fiel de la película de 1994, que incluye gran parte del diálogo original y las exitosas canciones de Elton John.

"Can You Feel The Love Tonight?", de "El rey León". (Fuente: YouTube)