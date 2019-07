"El Rey León": un repaso a la carrera actoral de Beyoncé | FOTOS

La cantante Beyoncé interpretará a Nala en el remake de la cinta "El Rey". La estrella de Hollywood tiene una exitosa carrera en el cine, hacemos un repaso por las cintas que la hicieron famosa y le abrieron un camino también por la industria cinematográfica.

La primera vez que Beyoncé Knowles actuó fue interpretándose a sí misma en "Smart Guy" en 1998, en el episodio en el que ella apareció fue de estrella invitada junto con el resto de los miembros de Destiny's Child. Tras esta breve aparición en la televisión, hizo un gran salto al cine con la película "Beverly Hood", en la que participaba como extra ya que Destiny's Child se encargaba de la banda sonora y por ello aparecieron en el filme.



En 2002, Beyoncé participó en la película "Austin Powers in Goldmember", en la que hace el papel de Foxxy Cleopatra. Compartió roles con Mike Myers y Michael Caine. Además, formó parte de la banda sonora de la cinta con la canción "Work it out".



En 2003, junto con el actor Cuba Gooding Jr., formó parte de la película "The Fighting Temptation". Para esta cinta, grabó una canción llamada "Fighting Temptation", con la participación especial de Missy Elliot, MC Lyte y Free.



La película más exitosa que ha protagonizado fue "Dreamgirls" (2007), en la que trabajó junto a Eddie Murphy y Jennifer Hudson. Por esta película, obtuvo una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical. Al año siguiente, protagonizó otra cinta musical, "Cadillac Records" en la que también están Adrien Brody y Jeffrey Wright. En este largometraje, ambientado en los años cincuenta en Estados Unidos, Beyoncé interpreta a Etta James.

En el 2009, la estadounidense protagonizó la película "Obsessed" junto a Idris Elba y Ali Larter. Cuatro años más tarde, le dio su voz a la reina Tara en la película animada "Epic".

Para "El Rey León", Beyoncé ha prestado su voz a Nala, mejor amiga de Simba. Además, Disney desveló que la estrella ha producido y supervisado "The Lion King: The Gift", un álbum en el que diferentes artistas de todo el mundo han abordado los sonidos de África. Beyoncé será quien interprete la canción central de la película: "Spirit".