Ricardo Darín: otras actrices respaldan testimonio de Valeria Bertuccelli

Tras el testimonio de Valeria Bertuccelli sobre el incómodo ambiente laboral que generó Ricardo Darín cuando ambos protagonizaron la obra "Escenas de la vida conyugal", otras actrices sumaron voces en favor de la intérprete argentina.

Érica Rivas, que la reemplazó en la obra cuando se fue y luego también renunció, fue la primera en manifestar su respaldo. "Sos valiente, sos hermosa. Gracias. Tus palabras reparan", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Después del mensaje de Érica Rivas, otras dos figuras María Valenzuela y Paola Krum , hablaron en contra de Ricardo Darín.

La tarde del jueves, Valenzuela utilizó su cuenta de Twitter para expresar: "Qué bueno que a los hipócritas se les vaya cayendo las caretas!', escribió en el momento en que Darín hacía su descargo en el programa argentino "Intrusos".

Pero su enojo con el actor data de hace más tiempo y de hecho ya había hablado del tema en 2013, en una entrevista con "Perfil".

"Hoy Darín es un ex amigo, era un hermano para mí, me defraudó hace muchos años, por eso elijo no decir más nada (...) Y a mi edad no quiero seguir careteándola con que está todo bien con él cuando no es así. Creo que es un muy buen actor, encontró en el cine una gran veta, pero no voy a ver una película donde esté, ni me la alquilaría", afirmó Valenzuela, según recordó el diario "La Nación".

Paola Krum también usó las redes sociales para expresarse: "Vale [por Bertuccelli] te admiro y te adoro. ¡Por fin!".

EN SU DEFENSA

Las declaraciones motivaron la respuesta de Ricardo Darín. En el programa "Intrusos", el actor aseguró que su intención "no fue hacerla sentir maltratada" y que dijo lamentar que así haya sido, aunque se refirió a la denuncia de la actriz como una "confusión suya".

El actor también fue respaldado por su hijo, el 'Chino' Darín, quien declaró para el programa de Pamela Davida. "No tengo la menor idea por qué pasó esto, lo conozco mucho a mi viejo y lo conoce un montón de gente: podemos dar fe del tipo de persona que es", manifestó el joven..

El actor Leonardo Sbaraglia también se pronunció en favor de Darín. "Con Valeria Bertuccelli nunca trabajamos juntos, pero tengo admiración por su trabajo. Tanto con Érica Rivas como con Ricardo Darín tuvimos excelentes experiencias profesionales, en más de una oportunidad. Y seguramente las seguiremos teniendo. Nunca me atrevería a posicionarme, sobre una situación, sobre la cual no tengo la más pálida idea de lo que pasó. Muchas gracias", escribió en su cuenta de Instagram.

Finalmente, Norma Aleandro, quien dirigió la obra "Escenas de la vida conyugal" en la que se produjo el desencuentro relatado por Valeria Bertuccelli, dijo que nunca notó su incomodidad.

"Si hubo algún entredicho, tuvo que ver con lo artístico, como sucede en cualquier proyecto. Y, de ninguna manera, el espectáculo iba para cualquier lado o había perdido el rumbo. Jamás dejé de ir al teatro y nunca vi nada raro", declaró, según citó el diario "La Nación".