Ricardo de Pascual, reconocido por interpretar al ‘Señor Calvillo’en “El Chavo del 8”, falleció a los 85 años este 21 de abril de 2026, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.
“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual (@ricardodepascual). Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. Q.E.P.D.”, indicó la institución en un comunicado.
“Tengo EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años; tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio… Después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”, comentó el actor en una entrevista con la periodista Matilde Obregón.
Trayectoria artística de Ricardo de Pascual
Nacido el 21 de agosto de 1940 en Ciudad de México, Ricardo de Pascual inició su carrera artística en 1958, participando en teatro y posteriormente en el cine mexicano durante la década de 1970, donde consolidó su presencia en la industria.
Su fama se catapultó al ingresar al elenco de “El Chavo del 8”, donde interpretó al ‘Señor Calvillo’, un personaje que buscaba adquirir la vecindad para demolerla, además de otros roles como el ‘Señor Hurtado’ y participaciones en “El Chapulín Colorado”.
A lo largo de su carrera, también destacó en producciones como “Vecinos”, “El privilegio de amar” y “Locura de amor”, demostrando su versatilidad en distintos géneros televisivos y consolidando una trayectoria de más de seis décadas.