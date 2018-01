"Está en todos lados". Es una de las frases más repetidas en los artículos sobre la actriz Riley Keough.

No en vano, Keough -de 28 años- actuó en cuatro películas en 2017 y estará en otras cinco que se estrenarán este año.

Eso sin contar su trabajo en televisión y sobre las pasarelas, donde también tiene un nombre propio.

Precisamente fue en la televisión donde se consagró como actriz, protagonizando la exitosa serie estadounidense "The Girlfriend Experience" (2016) por la que fue nominada a un Globo de Oro en 2016.

Pero Riley Keough es famosa desde mucho antes. De hecho, es famosa desde que nació. Para los despistados: Keough es la nieta del rey del rock, Elvis Presley.

En una entrevista con The Guardian, la actriz dijo que no le importa que se refieran a ella como la nieta de Elvis. "¿Por qué debería? Es un hecho. Y no me avergüenzo de ello de ninguna manera", le dijo al diario británico.

Rodeada de leyendas

Aunque Elvis llevaba 12 años muerto cuando ella nació, eso no impidió que creciera rodeada de músicos. Su madre es la cantante y compositora Lisa Marie Presley —la única hija de Elvis y Priscilla Presley—, y su padre es el también músico Danny Keough.

Por si fuera poco, tras divorciarse de su padre, su madre se casó con Michael Jackson, quien fue su padrastro durante los dos años que duró la relación.

Así, con una infancia entre Graceland, la mansión del rey del rock en Memphis, y Neverland, el rancho de Michael Jackson que tenía su propio parque de atracciones, no resulta extraño que Riley Keough siguiera una carrera artística.

Un seguidor de Elvis construye una nueva Graceland en Dinamarca

Pero pese a estar rodeada de leyendas de la música, Keough optó por la interpretación para encontrar su "propio camino en la vida", como ella misma dice. Y, aunque reconoce que tuvo una infancia de privilegios, también tuvo que enfrentar dificultades en su carrera.

"Fui una de esas niñas que pensaba que podría ser presidente de Inglaterra cuando fuese grande si quisiera. Más tarde empecé a actuar y me di cuenta que la vida es dura y la gente es mala. Y que no hay presidente de Inglaterra y que yo no soy británica", le dijo a la revista Vanity Fair.

Decenas de películas

Keough debutó en 2010 con "The Runaways", a la que siguieron varios papeles secundarios en casi una decena de filmes, entre ellos "Magic Mike", del director Steven Soderbergh, con quien volverá a trabajar más adelante.

En medio, Keough también modeló para marcas tan importantes como Dior o Dolce&Gabbana.

En 2015, participó en la exitosa "Mad Max: furia en la carretera", junto a Tom Hardy y Charlize Theron.

Un año más tarde, Soderbergh la llamó de nuevo para interpretar el papel que la consagró como actriz en la serie "The Girlfriend Experience", en el que da vida a una estudiante de derecho que se dedica a la prostitución de lujo.

En los dos últimos años la vimos en, entre otras, "American Honey" (nominada a un Bafta y premio del jurado en Cannes), "The Discovery" y "Logan Lucky" (también dirigida por Soderbergh).

Y para este 2018 ya tiene cinco películas rodadas, una de ellas para televisión, pendientes de estreno, entre ellas "The House Tat Jack Built", de Lars von Trier.

que, por si no te habías dado cuenta, Riley Keough está en todas partes, y no solo por ser la nieta de Elvis.