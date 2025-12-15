A falta de confirmación oficial, Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, habrían sido asesinados por su hijo Nick Reiner, según informa la revista People. Un crimen que inevitablemente hace volver la mirada a una de las películas menos conocidas del director de “Algunos hombres buenos”, “Misery” o “Cuando Harry encontró a Sally”. Se trata de “Being Charlie”, película de 2015 inspirada en las fuertes tensiones familiares derivadas de la adicción a las drogas de su hijo.

El largometraje “Being Charlie” nació de un proceso íntimo en el que el propio Nick Reiner la coescribió junto a Matt Elisofon, un amigo al que conoció durante la rehabilitación, y Rob Reiner la dirigió apoyándose en sus experiencias como padre. En la ficción, un joven adicto a las drogas se enfrenta a unos padres desbordados, las constantes recaídas, a la disciplina de los centros de rehabilitación y a un entorno desgastado por la situación.

En su estreno, destacó la forma tan directa y sin ambajes con la que los Reiner hablaron del conflicto que les sacudía en la vida real y del que bebe el largometraje. En una entrevista con Los Angeles Times, el cineasta, que ha fallecido a los 78 años, describió el impacto emocional de revivir lo ocurrido. “Fue muy, muy duro pasar por ello la primera vez, con altibajos dolorosos y difíciles, y hacer la película lo removió todo otra vez”, explicó el director de “Cuenta conmigo”.

"Being Charlie", película de Rob Reiner, detalla las dificultades de su relación con su hijo Nick, señalado como su presunto homicida. (Foto: Captura de video)

“El programa funciona para algunas personas, pero no puede funcionar para todo el mundo. Cuando Nick nos decía que no le estaba funcionando, no le escuchábamos. Estábamos desesperados y, como sus responsables tenían diplomas colgados en la pared, les hacíamos caso a ellos cuando deberíamos haber escuchado a nuestro hijo”, indicó Reiner, a lo que su esposa añadió que “nos dejamos influir muchísimo por esa gente. Nos decían que él era un mentiroso, que intentaba manipularnos. Y nos lo creímos”.

El desarrollo de la propia producción provocó nuevos roces reales al intentar decidir qué mostrar y cómo hacerlo. Rob Reiner reconoció en una sesión de preguntas y respuestas que el efecto terminó siendo más íntimo de lo previsto. “No nos propusimos que fuera catártico o terapéutico, pero al final lo fue”, señaló, aunque confesó que el proceso no fue sencillo y habló de “desacuerdos” y de momentos en los que “fue realmente duro” plasmar la verdad de su relación.

Por su parte, Nick Reiner aseguró que el filme “a veces podía ser abrumador para mí”, mientras que Cary Elwes, que interpreta al padre en “Being Charlie”, subrayó lo extraordinario que le parecía el nivel de exposición personal: “Contar tu historia de vida sobre un hijo con una adicción a las drogas... y en esta industria... Hay que tener mucho valor para hacer algo así. Muchísimos cineastas dicen ‘es una historia personal’ y en realidad no lo es, pero más personal que esta película, imposible”.

“Hubo veces en las que yo quería bajar el tono y Rob me decía: ‘No, súbelo’. Me decía que él no lo había gestionado bien y que había que enseñarlo. Me hablaba de las fases del duelo y de cómo la adicción es como un suicidio lento; y entonces decía: ‘Vamos a explorar todo eso’”, añade Elwes sobre cómo Reiner lo animó a no suavizar la imagen del padre en pantalla.

Nick Reiner también dejó entonces frases ligadas a episodios de adicción que alimentaron escenas del guion y con las que resumió su agotamiento psicológico del consumo de drogas. “Me cansé. Me cansé de hacer eso. Vengo de una familia buena; no se supone que tenga que estar por ahí en la calle o en refugios para personas sin hogar haciendo todas esas cosas”, se sinceró.

“Charlie es un chico de 18 años que escapa de un centro de tratamiento para jóvenes con problemas de drogadicción. Cuando regresa a su casa, sus padres le obligan a ingresar en un centro de desintoxicación para adultos. Allí, conoce a Eva, una bella pero problemática chica, y tendrá que enfrentarse a las drogas, al amor esquivo y al enfrentamiento de sus padres”, reza la sinopsis de “Being Charlie”.

El Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene el caso como una investigación por aparente homicidio. En la última comparecencia pública, la Policía ha señalado que no hay nadie detenido y que no se ha identificado oficialmente a ningún sospechoso.

Por su parte, People afirma citando “múltiples fuentes” vinculadas a la familia que Nick Reiner ha asesinado a sus padres y está siendo interrogado, pero subraya que la Policía no lo ha confirmado y que no se han practicado arrestos.

