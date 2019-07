Robert Downey Jr. evalúa su futuro tras despedirse de Iron Man y Tony Stark

Luego de 10 años interpretando a Tony Stark y Iron Man, Robert Downey Jr. se despidió con "Avengers: Endgame" del personaje. Pero el actor todavía tiene mucho por dar. En una entrevista con Off Camera de Sam Jones, habló sobre su futuro y cómo se preparó psicológicamente para rehacer su vida lejos de las producciones de Marvel Studios.

Robert Downey Jr. aseguró que esta es una transición en su vida y que no quería que su vida se viniera abajo tras la muerte de su personaje en "Avengers: Endgame", por lo que tomó sus precauciones.

"Se trataba de que yo quería ser un buen padre, esposo y ciudadano… Tienes que mirar hacia delante y decir 'estoy siendo irresponsable si no pienso en lo que viene después'", expresó el estadounidense.

Además, el actor reconoció que su trabajo en la compañía era "lo más parecido a ser un chico con un fidecoimiso", pero que ahora seguirá su carrera con otros personajes.

Por otro lado, Downey Jr. también se refirió a la evolución de Tony Stark a lo largo de la serie de películas de Marvel Studios.

"Hizo un giro de 180 grados. Empezó como una persona totalmente absorbida por sí mismo: más dinero del que jamás podría gastar, espiritualmente muerto, sin idea del camino que iniciaría para servir a las personas y no a él mismo… La última armadura usada por Stark no fue diseñada para sobrevivir la batalla en la que se metía. El primer traje era acerca de proteger hasta el último centímetro de su físico y hacerlo volver a su preciosa vida de millonario. En cambio, la armadura de Endgame no estuvo diseñada para protegerlo hasta las últimas consecuencias", expresó el actor.

"Mientras que el Mark I fue concebido para salir de una cueva con vida y protegerlo a toda costa, el Mark 85 no fue diseñado para protegerlo de un posible chasquido con un guante y las seis gemas del infinito, pero sí para conectar con ellas y usarlas en últimas consecuencias. El superhéroe pensó en el bien de la humanidad y no en él mismo", añadió Robert Downey Jr.