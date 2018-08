Robert de Niro cumple 75: sus cinco mejores escenas | VIDEOS

Con un lugar ya reservado en el Olimpo de Hollywood como uno de los mejores actores de la historia, Robert de Niro cumple 75 años tras haber sido noticia últimamente por sus críticas al presidente de EE.UU., Donald Trump, y por su esperada reunión con el director Martin Scorsese.

"The Irishman" es el título de la película que cruzará de nuevo los caminos del cineasta y el actor, un tándem de lujo que ya deslumbró en títulos como "Taxi Driver" (1976), "Raging Bull" (1980), "Goodfellas" (1990) y "Casino" (1995).



Actor fetiche de Scorsese durante décadas, antes de que Leonardo DiCaprio se convirtiera en el ojito derecho del realizador, De Niro (Nueva York, 1943) le debe al cineasta de origen italiano uno de sus dos Oscar gracias a su interpretación del boxeador Jake LaMotta en "Raging Bull" (la otra estatuilla la logró por "The Godfather: Part II", de Francis Ford Coppola, en 1975).



A continuación mencionaremos las cinco mejores escenas que ha realizado a lo largo de su carrera.

1. "Taxi Driver" (1976)

Es inevitable no relacionar la frase "You talking to me?" ("¿Me estás hablando?") con una de las mejores escenas que ha realizado Robert De Niro en la galardona película "Taxi Driver".



2. "Toro Salvaje" (1981)

En esta película dirigida por Scorsese se muestra una de las mejores interpretaciones de Robert De Niro. El actor de origen italiano prueba su gran capacidad de transformación.



3. "The Godfather: Part II" (1974)

Robert De Niro no supera a Marlon Brando, sin embargo, logra copiarlo magistralmente su voz y los movimientos al ponerse en la piel de Vito Corleone. La mejor escena se produce cuando Vito se venga de don Ciccio, jefe de una mafia que ejercía control sobre una pequeña ciudad siciliana.



4. "The King of Comedy" (1982)

Quizás en una de películas menos comerciales, pero también dirigida por Martin Scorsese, Robert de Niro demuestra puede ser "el rey de la comedia" al interpretar a Rupert Pupkin.

5. "Goodfellas" (1990)

Esta cinta sigue el ascenso y caída de tres delincuentes durante tres décadas. Robert De Niro interpreta a Jimmy "The Gent" Conway, un criminal al que le encanta atracar camiones. Sus mejores interpretaciones en esta cita a continuación:

(Con información de EFE)