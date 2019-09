Robert Pattinson habla sobre Batman: "La negatividad era menor a la que esperaba"

Al actor Robert Pattinson no le molesta demasiado el odio que gira a torno suyo luego de que se anunciara de que él sería el siguiente en interpretar a Batman, un legado que incluye a Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Ben Affleck.

"Para ser honesto, fue menos virulento de lo que esperaba", dijo en una entrevista para Variety. Sobre aquellos que dudan de su capacidad, el actor señaló que "es más divertido cuando no eres el favorito. No tienes expectativas".

La película "The Batman" será dirigida por Matt Reeves ("Cloverfield") y se estrenará el 25 de junio del 2021.

A pesar de que Pattinson se hizo conocido por interpretar a Edward Cullen en la extremadamente exitosa serie de películas "Twilight" ("Crepúsculo"), el actor pronto se tornó al cine independiente durante el resto de su carrera. Su siguiente filme es "The Lighthouse", una cinta en blanco y negro por el realizador Robert Eggers ("The Witch") en la que Pattinson y Willem Dafoe interpreta a un par de cuidadores de un faro que enfrentan a los demonios de la soledad y la locura.

"En la películas grandes, generalmente las partes no son tan interesantes, al menos las cosas que me llegaban a mí", indicó el actor, quien admitió que tampoco quería seguir un estilo de vida en el que los paparazzi lo acecharan en todo momento.

"Creo que probablemente habría estado algo nervioso para haber interpretado a Batman inmediatamente después (de "Twilight")", añadió.

Pattinson reveló que ha tenido a "Batman en la cabeza" por un tiempo, ya que es el único personaje de los cómics que siempre tuvo su simpatía porque "no tenía poderes".

"Tenía cierta idea de cómo hacerlo y he estado insistiendo con Matt (Reeves). Continuamente pedía encontrarnos", revela.

En mayo de este año, después de presentar "The Lighthouse" en Cannes, Pattinson se probó por primera vez el traje de Batman.

Todavía estaba en el proceso de selección y durante su viaje a Francia la prensa había revelado que él era uno de los candidatos para el rol del superhéroe. "Te sientes poderoso inmediatamente", recuerda Pattinson sobre la experiencia de vestirse como Batman. "Es bastante increíble que algo para lo que es tan difícil meterse y que el ritual de vestirlo es bastante humillante. Tienes a cuatro personas intentando meterte en algo. Y una vez que ya estás dentro, te dice 'Sí, me siento fuerte, me siento duro, a pesar de que tenía a alguien apretujando mi trasero a mis piernas".

Uno de los primeros retos enfrentados por Pattinson fue ajustar sus movimientos al traje. "Intentas pensar en cómo balancear el querer incorporar algo nuevo (al rol) y no espantar a las personas. Y trabajar en los confines de este traje", indicó.

Pattinson acepta que interpretar a Batman traerá de vuelta a los paparazzi a su vida, pero el actor señala que con la era de Instagram ya no es tan rentable el buscar fotos íntimas de las celebridades. Además, su estilo de vida hermético haría “que no valga la pena esperar fuera de mi casa. No saldría”.