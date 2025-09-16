El reconocido actor y director Robert Redford, figura clave en la historia del cine estadounidense, falleció este martes 16 de septiembre, a los 89 años en su residencia de Utah, según reveló The New York Times.

A lo largo de varias décadas, Redford protagonizó cintas que abarcan distintos géneros, desde el western hasta el drama político y el cine de aventuras. A continuación, las 10 películas más importantes que reflejan la evolución de su carrera y su versatilidad como intérprete.

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Este western consolidó la carrera de Robert Redford. Junto a Paul Newman, dio vida a Sundance Kid, un carismático forajido. La película se convirtió en un clásico por su mezcla de acción, humor y una de las duplas más recordadas del cine.

Robert Redfort junto a Paul Newman en "Butch Cassidy and the Sundance Kid". (Foto: Captura de video)

The Sting (1973)

En esta cinta, Redford vuelve a compartir pantalla con Paul Newman. Ambientada en la Gran Depresión, cuenta la historia de dos estafadores que planean un gran golpe. Ganadora del Oscar a Mejor Película, es considerada uno de los mejores filmes de engaños.

En "The Sting", Robert Redford vuelve a compartir pantalla con Paul Newman. (Foto: Captura de video)

Jeremiah Johnson (1972)

Redford interpreta a un hombre que se retira a vivir en las montañas, enfrentando la dureza de la naturaleza y los conflictos con tribus nativas. Es una de sus películas más aclamadas por la crítica, con una narrativa que combina aventura y reflexión.

En "Jeremiah Johnson", Redford interpreta a un hombre que se retira a vivir en las montañas. (Foto: Captura de video)

Three Days of the Condor (1975)

Este thriller de espionaje muestra a Redford como un analista de la CIA que descubre una conspiración dentro de la agencia. Su tono tenso y su contexto político la han convertido en un referente del género.

Este thriller de espionaje muestra a Redford como un analista de la CIA que descubre una conspiración dentro de la agencia. (Foto: Captura de video)

All the President’s Men (1976)

Redford interpreta al periodista Bob Woodward, quien junto a Carl Bernstein (Dustin Hoffman) investigó el caso Watergate. Basada en hechos reales, la película retrata el periodismo de investigación y la importancia de la prensa en la democracia.

Redford interpreta al periodista Bob Woodward, quien junto a Carl Bernstein (Dustin Hoffman) investigó el caso Watergate. (Foto: Captura de video)

The Natural (1984)

En este drama deportivo, Redford es Roy Hobbs, un talentoso jugador de béisbol que busca redención personal y profesional. La cinta es considerada un clásico del cine deportivo por su enfoque emotivo y su atmósfera nostálgica.

En este drama deportivo, Redford es Roy Hobbs, un talentoso jugador de béisbol que busca redención personal y profesional. (Foto: Captura de video)

Out of Africa (1985)

Ganadora de siete premios Oscar, esta producción épica relata la historia real de la escritora Karen Blixen, interpretada por Meryl Streep. Redford encarna al aventurero Denys Finch-Hatton, en una historia marcada por el romance y los paisajes de África.

En "Out of Africa", Redford encarna al aventurero Denys Finch-Hatton. (Foto: Captura de video)

Sneakers (1992)

En esta película, Redford lidera un grupo de expertos en seguridad que se ve envuelto en una trama de espionaje y tecnología. Mezcla acción, suspenso y humor, y se adelantó a su tiempo al abordar temas de ciberseguridad.

Redford lidera un grupo de expertos en seguridad que se ve envuelto en una trama de espionaje y tecnología. (Foto: Captura de video)

All Is Lost (2013)

Este filme presenta una de las actuaciones más intensas de Redford. Con muy pocos diálogos, interpreta a un hombre que lucha por sobrevivir solo en medio del océano. Su papel recibió elogios por su realismo y carga emocional.

Este filme presenta una de las actuaciones más intensas de Redford. (Foto: Captura de video)

The Old Man & the Gun (2018)

En una de sus últimas apariciones en cine, Redford interpreta a un ladrón veterano que sigue cometiendo robos con un estilo elegante y carismático. La película fue reconocida por su tono nostálgico y su homenaje a la carrera del actor.