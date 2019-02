"Roma": historia, actores, crítica y premios de la película del mexicano Alfonso Cuarón que puede ganar el Oscar

Roma, de Alfonso Cuarón: historia, sinopsis, tráiler, crítica, actores y personajes | Es la favorita. La película "Roma", del director mexicano Alfonso Cuarón, fue nominada a los premios Oscar 2019 y a muchos otros más, aunque desde antes de su estreno ya se sentía ganadora y bastante especial.



"Roma" es la historia de Cleo, una empleada doméstica de origen mixteca en Ciudad de México y es la historia de la vida real de Libola Rodríguez, la mujer que cuidó desde niño a Cuarón y a quien está dedicado este retrato íntimo sobre la relación entre una familia de clase media alta y sus empleadas indígenas.

Para hacer "Roma", Cuarón evocó sus vivencias en el México de principios de los años 70 y lo hizo tan bien que además de fenómeno sociológico, la película compite no por uno, sino por hasta diez premios de la Academia de Cine. Sin dudas, "Roma" ha marcado un nuevo hito en la historia del cine mexicano.

Historia detrás de la película "Roma"

Liboria Rodríguez, o simplemente 'Libo', comenzó a trabajar en la casa de Cuarón cuando él tenía tan solo 9 meses, en 1962, y desde entonces se convirtió en una parte muy importante de su vida. Ella procede de la aldea de Tepelmeme, en el estado de Oaxaca, y como no podía ser de otra forma, es mencionada al final de la película: "Para Libo".

"Roma" se convirtió en un ejercicio para que Cuarón relate la desigualdad en la que vivía Libo, la persona a la que tanto debía pero que no fue tratada como se merecía: "Lo que empezó a ser más revelador para mí era esa parte que yo no conocía. Su vida social fuera de la casa. Pero incluso momentos de intimidad dentro de su cuarto. Por ejemplo yo no sabía que mi abuela las regañaba… era totalmente cruel (…) Ellas tienen que llegar y prender una vela".

Muchos años después, Liboria Rodríguez es ahora una estrella en la alfombra roja. El director ha llevado a la mujer que lo crió a los eventos más glamorosos del cine, para que la gente conozca su historia y para que la reconozca como él lo ha hecho.

Sinopsis de "Roma"

Con un tráiler simple pero poderoso, y filmada completamente en blanco y negro, "Roma" es la película más personal del director hasta la fecha. Se trata de un drama familiar ambientado en la Ciudad de México a principios de los años setenta.



Cleo (Yalitza Aparicio) es la joven sirvienta de una familia que vive en la colonia Roma, barrio de clase media alta de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los 70.



Tráiler de "Roma"

Actores y personajes de "Roma"

Yalitza Aparicio como Cleodegaria 'Cleo' Gutiérrez, una de las empleadas de la familia

Marina de Tavira como la señora Sofía, madre de la familia

Daniela Demesa como Sofi, la hija de la familia

Diego Cortina Autrey como Toño, uno de los hijos de la familia

Carlos Peralta como Paco, uno de los hijos de la familia

Marco Graf como Pepe, uno de los hijos de la familia

Nancy García como Adela, la otra empleada de la familia

Verónica García como doña Teresa, madre de Sofía

Andy Cortés como Ignacio

Fernando Grediaga como el señor Antonio, el esposo ausente de Sofía

Jorge Antonio Guerrero como Fermín, el novio de Cleo

José Manuel Guerrero Mendoza como Ramón, el novio de Adela

Zarela Lizbeth Chinolla Arellano como la doctora Vélez

Latin Lover como el profesor Zovek

Daniel Valtierra como promotor político

Enoc Leaño como el Político

Criticas de "Roma"

"Un amplio retrato emocional sobre la vida y las fuerzas invisibles que la manejan. Una obra maestra."

Manohla Dargis: The New York Times



"Consigue el difícil logro de hacer algo político de lo personal, no a través de la polémica o de las metáforas trilladas, sino observando la vida con la perspectiva que refleja todas sus contradicciones (…)”

Ann Hornaday: The Washington Post



"Cuarón rompe las barreras del lenguaje, clase y cultura para elaborar la mejor película del año (...) Llamada a revolucionar la industria, es Historia en sí misma (…)”

Peter Travers: Rolling Stone



"Una de las mejores películas que he visto jamás, y también una de las más enternecedoras."

Joe Morgenstern: The Wall Street Journal



"Cuarón compone algunos de los planos y las secuencias más impresionantes de la historia del cine. Sería un pecado no ver esta película en la gran pantalla"

Yolanda Machado: USA Today



"Da la sensación de que cada imagen —cada emoción— está perfectamente situada (...) 'Roma' no es una mera película, es una 'visión' (...) Tiene muchos momentos imborrables"

Owen Gleiberman: Variety



"Cine hermoso y puro (...) En 'Roma' todo suena a verdad, su formidable lenguaje visual sirve para expresar con complejidad sensaciones y sentimientos"

Carlos Boyero: Diario El País



"Hay mucho cine en «Roma», del sencillo, mínimo e íntimo, y del otro, el gigantesco, el que muestra terremotos y revueltas, sociales y personales. Y penetra en la carne"

Oti Rodriguez Marchante - Diario ABC



"Estructura hipersensiblemente una visión del Halconazo (...) teniendo como relatos indirectos la crisis hogareña de una familia clasemediera profesionalizada y una documentadísima recreación de época (..) Persiguiendo tanto la precisión como la belleza."

Jorge Ayala Blanco- Diario El Universal



Premios de "Roma"

Festival de Cine de Venecia 2018



León de Oro a la mejor película - Alfonso Cuarón

Premios del Cine Independiente Británico 2018



Mejor película internacional - Alfonso Cuarón

Hollywood Film Awards 2018



New Hollywood - Yalitza Aparicio

National Board of Review



​Top 10 - Alfonso Cuarón

Premios Satellite 2019



Mejor dirección - Alfonso Cuarón

Mejor guion original - Alfonso Cuarón

Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Mejor montaje - Alfonso Cuarón

Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York 2018



Mejor película - Alfonso Cuarón

Mejor dirección - Alfonso Cuarón

Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

Premios José María Forqué 2019



​Mejor película latinoamericana - Alfonso Cuarón

Crítica de Washington 2018



Mejor película - Alfonso Cuarón

Mejor dirección - Alfonso Cuarón

​Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

Crítica de Atlanta 2018



​Mejor dirección - Alfonso Cuarón

Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

Sociedad de Críticos Online de Los Angeles 2018



​Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

American Film Institute 2018



Premio especial - Alfonso Cuarón

Globos de Oro 2019



​Mejor dirección - Alfonso Cuarón

Mejor película de habla no inglesa - Alfonso Cuarón

Círculo de Críticos de San Francisco 2018



Mejor película - Alfonso Cuarón

​Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

Asociación de Críticos de Chicago 2018



Mejor película - Alfonso Cuarón

Mejor dirección - Alfonso Cuarón

​​Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

Mejor montaje - Alfonso Cuarón

Crítica de Philadelphia 2018



Mejor película - Alfonso Cuarón

​​Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

Crítica de Los Angeles 2018



Mejor película - Alfonso Cuarón

Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

Crítica de Toronto 2018



Mejor película - Alfonso Cuarón

Mejor dirección - Alfonso Cuarón

Crítica Online de Nueva York 2018



Mejor película - Alfonso Cuarón

​​Mejor dirección - Alfonso Cuarón

Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

Crítica de Nuevo México 2018



Mejor montaje - Alfonso Cuarón

Crítica de St. Louis 2018



​Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

​Mejor película de habla no inglesa - Alfonso Cuarón

Mejor escena - Rescate en la playa

Premios de la Crítica Cinematográfica 2019



Mejor película - Alfonso Cuarón

​​Mejor dirección - Alfonso Cuarón

​​Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

Crítica de Seattle 2018



Mejor película - Alfonso Cuarón

​​Mejor dirección - Alfonso Cuarón

​Mejor película de habla no inglesa - Alfonso Cuarón

Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

Asociación de Críticos de Afroamericanos 2018



​Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Premios Goya 2019



Mejor película iberoamericana - Alfonso Cuarón

Círculo de Críticos de Mujeres 2018



Mejor película extranjera dirigida por una mujer o sobre mujeres - Alfonso Cuarón

Karen Morley Award (a la mejor película que revindica el lugar de una mujer en la historia) - Alfonso Cuarón

Premios de la Academia Australiana 2018



Mejor película internacional - Alfonso Cuarón

Mejor dirección - Alfonso Cuarón

Círculo de Críticos de Phoenix 2018



​Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Mejor dirección - Alfonso Cuarón

Crítica de Las Vegas 2018



​Mejor película - Alfonso Cuarón

Mejor dirección - Alfonso Cuarón

Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

Mejor edición - Alfonso Cuarón y Adam Gough

Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Crítica Online de Boston 2018



​Mejor fotografía - Alfonso Cuarón

Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Crítica de Vancouver 2018



​Mejor película - Alfonso Cuarón

Mejor película extranjera - Alfonso Cuarón

Crítica de Boston 2018



​​Mejor fotografía - Alfonso Cuarón