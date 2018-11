"Roma" tiene poca distribución en México a pesar de éxito

La nueva cinta de Alfonso Cuarón, "Roma" es el primer filme mexicano en haber ganado el León de Oro en Venecia y buscará una nominación al Oscar, pero hasta el jueves su proyección rondaba las 50 salas nacionales mientras que los grandes estrenos de Hollywood se llegan a exhibir en más de 1.000 pantallas.

Cuarón no explicó con claridad la razón y no todas las distribuidoras locales hablaron públicamente al respecto, pero sus productores dicen que el filme está disponible para quien desee incluirla en su cartelera.

“Están bienvenidos todos los exhibidores que cumplan con las condiciones para exhibir en el cine. Están invitados a contactarnos para sumarse a la distribución de la película”, dijo el miércoles por la noche la productora venezolana Gabriela Rodríguez durante la alfombra roja de la cinta en la Cineteca Nacional, uno de los pocos recintos donde se exhibirá la película y donde las entradas están agotadas hasta diciembre.



“Quiero muchas más funciones en Mexico”, tuiteó Cuarón el martes. “Para poner las cosas en perspectiva, en Polonia se exhibirá en 57 salas y en Corea del Sur en 50. ROMA está disponible a todas las salas que la quieran exhibir”.



“Roma” es un drama sobre la empleada doméstica de una familia de clase media en el México de la década de 1970 inspirado en la vida de Cuarón.



Aunque las dos principales distribuidoras en el país, Cinepolis y Cinemex, cuentan con salas dedicadas a cine de autor y no suelen mostrar renuencia a exhibir producciones de bajo presupuesto o de directores poco conocidos, ninguna le dará espacio. The Associated Press contactó a ambas para conocer su postura. Cinemex dijo que de momento no tiene declaraciones al respecto.



Cinépolis señaló en un comunicado enviado a la AP: “Desafortunadamente, ‘Roma’ fue vendida a Netflix cuyo modelo de negocio hasta ahora no ha contemplado la exhibición en salas de cine”. La empresa agregó que para exhibir un filme requiere una ventana de distribución aproximada de 90 días en los que éste no estaría disponible en otras plataformas o canales. Sin embargo, Netflix estrenará “Roma” el 14 de diciembre y la cinta llegará a 190 territorios a través de su servicio de streaming



Este modelo de distribución también hizo que la película no pudiese competir en el Festival de Cine de Cannes.



La limitación en la exhibición del filme ha desatado inconformidad entre muchos mexicanos y varios rumores, pero Cuarón y los productores han estado al pendiente para desmentirlos. Entre otras cosas se dijo que Netflix impidió que se exhibiera en cines antes de su estreno en la plataforma, que requería una proyección en 4K y sonido Atmos, como el director considera que sería ideal presentarla, y que era necesario que la recaudación en taquilla fuera donada. Todo lo anterior ha sido negado, aunque sí se tienen previstas funciones benéficas que no fueron condicionadas como un requisito para llevar a cabo la proyección.



A la par de esta situación, el interés mundial por la película del director galardonado con el Oscar de cintas como “Gravity” y “Children of Men” se mantiene. La semana pasada, la revista Time nombró a la protagonista de “Roma”, Yalitza Aparicio, en el primer puesto de su lista de las diez mejores actuaciones del año calificándola como “el tipo de joya que una cineasta podría buscar para siempre sin poder encontrarla”. Aparicio, quien pertenece a la etnia mixteca y es originaria del sureño estado de Oaxaca, estudió para ser maestra de primaria y nunca había pensado en actuar. Incluso hizo el casting para el papel acompañada de su madre por temor a que fuera un asunto de trata de personas.



“Es algo maravilloso, siento que es como mostrarle una nueva esperanza a muchas otras personas de seguir luchando por lo que desean”, dijo a AP en la alfombra roja de la cinta.

(Fuente: AP)