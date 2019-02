"Roma": Marina de Tavira y la dramática vida de la otra mexicana nominada al Oscar 2019

Mucho se habla de la nominación al Oscar de Yalitza Aparicio por su trabajo en "Roma", de Alfonso Cuarón. Y es que la maestra de preescolar de profesión ha conseguido lo que muchas actrices, estadounidenses y extranjeras, tardan años en lograr en Hollywood, en su debut como actriz.



Pero esta edición de los Oscar es especial no solo por la histórica nominación de Yalitza Aparicio sino por las otras nueve premios a los que aspira "Roma", entre estos el de Mejor actriz de reparto para otra mexicana: Marina de Tavira.

Esta es la tercera vez que una intérprete de ese país es nominada en esa categoría. En 2006, Adriana Barraza hizo lo propio y en 2014,

Lupita Nyong'o se llevó el premio por la película "12 años de esclavitud".

En "Roma", Marina encarna a Sofía, una mujer que tras ser abandonada por su pareja debe lidiar con la crianza de sus hijos, su madre y con la economía de su hogar.



Sobre su nominación, la actriz ha declarado que nunca pasó por su mente esta nominación al Oscar. "Yo estaba pendiente de ver si nominaban a Yalitza, a "Roma"... Estaba con mi hijo y me sorprendí al verme entre las nominadas... Nunca lloré de emoción, creo que esta es la primera vez", declaró.

En una de las tantas entrevistas que ha ofrecido Marina de Tavira, esta recuerda que durante el cásting de "Roma" le decían que encontrará el dolor aún detrás de la sonrisa.



"Yo creo que la actuación siempre remite a tus propias experiencias. Alfonso buscó exactamente a los actores que sentía que podían transmitir con más fidelidad eso que él quería", dijo.

Pero ¿Quién es esta actriz de 44 años y cuál ha sido su camino recorrido hasta llegar a su nominación al Oscar?

Marina nació en Ciudad de México hace 44 años. En el 2000 su padre Pablo de Tavira, un abogado criminalista mexicano fue asesinado en la Universidad Autónoma de Pachuca. Al parecer por un ajuste de cuentas. Esta no era la primera vez que el padre de la actriz sufría un atentado contra su vida. "El siempre quiso ser actor y pues le encantaba que su hija fuera actriz y finalmente fue un bonito lugar para despedirnos", reveló la actriz evocando el último momento en que vio a su padre: en el teatro, antes de entrar a escena.



Marina también es nieta del magnate mexicano Lorenzo Servitje, dueño del Grupo Bimbo y durante los inicios de su carrera tuvo que hacerle frente a la desaprobación del empresario fallecido en 2017, quien siempre se mostró en contra de que su nieta estudie actuación por considerarlo "un mundo putrefacto y pecaminoso de la farándula".

A pesar de ser mal vista por su abuelo, Marina de Tavira decidió seguir con su vocación y estudió actuación, a pesar de todos los inconvenientes que esto podría ocasionarle.

Desheredada y acusada de mancillar el honor de su familia por hacer un desnudo en la obra "Feliz nuevo siglo doktor Freud", de Sabina Berman, Marina seguiría siendo parte de proyectos teatrales, televisivos y cinematográficos pero no es hasta su trabajo en "Roma" que los ojos del mundo han volteado a verla.

Marina es también sobrina del director de teatro Luis de Tavira y de la actriz Rosa María Bianchi; prima de los actores Julián y José María de Tavira.

En el teatro, Marina ha participado en más de 25 puestas en escena en su natal México. Y entre sus trabajos televisivos figuran: "Ingobernable" (2017), "Falco" (2018) "El señor de los cielos" (2015)

"Capadocia" (2010) "Las Aparicio" (2010) entre otras.



"Me da mucho orgullo esta nominación porque mi tío, Luis de Tavira, es mi maestro en este arte de la actuación y de la vida también. Él es alguien muy importante para mí, es mi inspiración, viendo sus obras de teatro fue que quise ser actriz", ha dicho la intérprete sobre quien este fin de semana recibió la Medalla Mozart por mérito y trayectoria (director de más de 60 montajes en México y más de una docena en el extranjero).



Marina de Tavira está nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto por "Roma" junto a actrices como: Amy Adams ("Vice"), Emma Stone ("The Favourite"), Regina King ("If beale Street could talk") y Rachel Weisz ("The Favourite").

"Ya ya siento que gané con estar nombrada en ese grupo de actrices increíbles y por ser parte de un proyecto que ha puesto a México en los ojos de mucha gente alrededor del mundo", concluye Marina de Tavira, al mismo tiempo en que dice tomarse con calma todo este momento vivido gracias a "Roma".