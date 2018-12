"Roma" es semifinalista para nominaciones al Oscar

"Roma", de Alfonso Cuarón, continúa su camino en el éxito internacional y el episodio más reciente fue escrito por la Academia de Cine, la cual colocó a la cinta biográfica del mexicano dentro de las nueve finalistas para contender en la categoría Mejor película en lengua extranjera por el Oscar.

La Academia colocó un comunicado donde dio a conocer las nueve cintas que avanzarán a la siguiente ronda de votación para merecer el Oscar.

"Roma", de Cuarón, contenderá contra "Cold War", de Pawel Pawlikowski; "The Guilty", de Gustav Möller; "Never Look Away", de Florian Henckel von Donnersmarck; y "Shoplifters", de Hirokazu Kore-eda.

El listado lo complementan "Pájaros de verano", de Ciro Guerra y Cristina Gallego; "Ayka", dirigida por Sergey Dvortsevoy; "Capernaum", de Nadine Labaki; y "Burning", de Lee Chang-dong.

La cinta de Cuarón cuenta con la actuación de Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey, Daniela Demesa, Carlos Peralta, Marco Graf, Verónica García, Jorge Antonio Guerrero Martínez y Nancy García.

"Roma" - tráiler oficial. Video: Netflix.

La crítica especializada alrededor del mundo ha aplaudido la cinta más reciente de Cuarón. Son pocas las críticas negativas que ha recibido la película que en en la 75 edición del Festival de Venecia ganó el León de Oro. A inicios de diciembre se dio a conocer que "Roma" aspiraría a tres Globos de Oro.