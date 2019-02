"Roma": Sergio Goyri fue captado en video insultando a Yalitza Aparicio

La mexicana Yalitza Aparicio, protagonista de "Roma", es la primera mujer indígena en ser nominada al Oscar como Mejor actriz. Un colega (y compatriota) suyo, no obstante, se mostró fastidiado y fue captado en un video disponible en YouTube insultando a la protagonista.

"Que metan nominada a una pinche india que dice, 'sí señora, no señora', y que la metan a una terna a la mejor actriz y del Oscar…", se le escucha decir a Goyri en un video que circula las redes desde este viernes y que puede ser visto en YouTube.

El video fue grabado por la actriz Lupita Arreola, quien es pareja de Goyri. Isaura Espinoza, actriz también presente en ese momento, pide a Arreola no seguir grabando.

Pero el video llegó a las redes y junto a este, la avalancha de críticas al actor, al punto de que los perfiles Wikipedia de Sergio Goyri e Isaura Espinoza fueron alterados con descripciones nada halagadoras.

Una vez revelado el video, Goyri se disculpó vía Instagram con Yalitza Aparicio:

"Le pido una disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más. Yo estaba comentando otro tipo de cosas y, al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a ofender a nadie, pido una disculpa directamente a ella, una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida con mi comentario, fue sin ningún dolo, se los puedo jurar. Me parece loable todo lo que se ha hecho con esta película, me siento orgulloso de ellos. Me siento muy avergonzado", dijo.

DATO

La ceremonia del Oscar se desarrollará en Los Ángeles (California) el domingo 24 de febrero por la noche.