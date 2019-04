Roman Polanski demanda a la Academia de Hollywood y pide ser restituido

Roman Polanski, a pesar de ser hallado culpable de abuso sexual de una adolescente en la década del 70, acaba de demandar a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS).

El afamado director de 84 años también pide ser reincorporado a la Academia porque tiene una larga trayectoria en el mundo del cine.

"La Academia cometió un abuso perjudicial de discreción porque la Academia no procedió de la manera exigida por la ley, la decisión de expulsión de la Academia no está respaldada por los hallazgos, y los hallazgos de la Academia no están respaldados por la evidencia", manifestó Harland Braun, abogado del director, ante la Corte Superior de Los Ángeles este Viernes Santo, informó Deadline.

"La Academia no cumplió con sus propias reglas, políticas y regulaciones al expulsar al solicitante sin previo aviso, sin la oportunidad de ser escuchado y violando deliberadamente el Código de Corporaciones de California", afirmó el abogado.

Roman Polanski fue expulsado de los AMPAS en el 2018 tras ser miembro durante 50 años. La asociación nunca le quitó el Oscar ganado por "El pianista" en el 2003.

Pese a la demanda presentada este viernes, un vocero de la Academia defendió la decisión adoptada el año pasado. "Los procedimientos tomados para expulsar al Sr. Polanski fueron justos y razonables", dijo un portavoz citado por Deadline. "La Academia respalda su decisión", afirmó.