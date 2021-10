Conforme a los criterios de Saber más

La tecnología se ha involucrado en el día a día, incluso para los más pequeños de la casa. Esa es la relación que se muestra en “Ron Da Error”, el nuevo filme de la directora Sarah Smith que narra la historia de Barney Pudowski, un niño al que le cuesta establecer amistad con sus compañeros de la escuela, pero encontrará en su B-Bot Ron a su mejor amigo.

La directora Sarah Smith y el guionista Peter Baynham hablaron con El Comercio sobre el próximo estreno de la cinta y la inspiración que tuvieron para crearla. Ellos recalcaron que se basaron en los más pequeños de sus familias para establecer esta relación amical entre los personajes. “La familia es lo más importante, tus hijos son la cosa más interesante. Yo siempre quise hacer películas para niños y estas ideas imaginarias con experiencias de otro mundo”, recuerda Smith.

El concepto de “Ron Da Error” gira en torno a que existen niños que no saben cómo establecer una amistad. “Creo que se basa en las experiencias con nuestros hijos, Sarah me habló de la idea y me encantó porque podía ver algo gigante para hablar. El mundo con tecnología y redes sociales y tener diversión. La relación de nuestros hijos con la tecnología y también nuestra propia relación porque el mundo se mueve así, este maravilloso servicio que amo”, recalca Baynham.

Ambos querían resaltar esta idea de que vivimos en un mundo donde dependemos de los aparatos tecnológicos, y se inspiraron en la película “HER” de Spike Jonze, pero adaptada para niños. “Un niño desarrollando una relación amical con este robot, pero de ahí tuvimos la idea ¿de qué pasa si este robot es un inútil? Porque es divertido y retador, vas a tener un buen viaje de los niños con este aparato”, dijo el guionista.

La idea de que Ron esté ´roto´ y no funcione como debe, fue de Sarah. “En mi primera versión, los B-Bots aprende por imitación, pero un día se da cuenta que actúa por emociones. El hecho de que esté roto y molestoso, es mucho más divertido. Es un viaje (…) Son personajes muy diferentes. Ron es completo canvas en blanco y los B-Bot están programados, dicen “te quiero” pero no tienen una verdadera amistad”.

Sin embargo, llegar a establecer a los personajes de “Ron Da Error” es todo un proceso creativo complejo pero divertido al mismo tiempo, donde muchas personas lanzan ideas y de esa manera llegar a lo que buscan mostrar al público. Todos construyen sobre el personaje.

“Primero me reúno con algunos de los diseñadores con los que he trabajado anteriormente y les comento cómo sería el B-Bot, cómo funciona y dan ideas de cómo podría ser. Al mismo tiempo, empezamos a escribir y tratar de encontrar el tono de voz. De ahí pasamos a definir al B-Bot perfecto. Todas estas cosas suceden al mismo tiempo”, recuerda Sarah.

Peter Baynham y Sarah Smith tienen la ilusión de mostrar esta historia al público y tienen claro el mensaje que quieren dejar. “Está la importancia de la amistad mientras creces. Nosotros queremos que las personas disfruten de esta sofisticada, pero a la vez muy divertida película que abarca la complejidad de las relaciones entre las personas y la tecnología”, señaló la directora.

Por su parte, el guionista recalcó que no quieren ir en contra de la tecnología. “Usamos estas cosas todo el tiempo, todos los días, es parte de ti. No hay forma de alejarse de esto, pero es bueno cuando escapas hacia el bosque, pero para regresar llamas a avisar”, finalizó Peter Baynham.

“Ron Da Error” se estrena este jueves 21 de octubre en las salas de cine en Perú.

