Ron Howard es el nuevo director de "El libro de la selva"

El cineasta estadounidense Ron Howard (“Rush”) sustituirá al mexicano Alejandro González Iñárritu (“Babel”) al frente de una nueva adaptación para Warner de “El libro de la selva”, informa hoy el diario británico “The Guardian”. Los estudios Warner Bros. no son los únicos que se proponen adaptar el clásico de Rudyard Kipling, pues Disney también tiene entre manos su propia versión -no animada- con Jon Favreau en la dirección. Howard se encuentra actualmente inmerso en la adaptación de “Inferno”, el tercer best seller de Dan Brown que lleva a la gran pantalla tras “El código Da Vinci” y “Ángeles y demonios”. Según se anunció la semana pasada, también se encargará de producir el primer western del cineasta chino Zhang Yimou (“The Flowers of War”).