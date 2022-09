Está de regreso. La actriz peruana Rosa Isabel Morffino, que alcanzó la fama a corta edad gracias a su protagónico en la cinta “Juliana” (1989), retorna al cine con un nuevo papel en la cinta “Carta Roja”. Pero, la semana pasada logramos verla en el estreno del nuevo filme “Peso gallo”, que fue grabado en Huancayo por el cineasta Hans Matos Cámac.

Morffino será parte de esta nueva producción que, debido a la pandemia, retrasó su estreno y recién llegará a las salas de cine en 2023. Más detalles sobre la vida de la actriz, aquí.

Su debut cinematográfico

El primer personaje que llegó a Rosa Isabel Morffino fue el de Juliana, en la película homónima de 1989. En ese momento, ella vivía en una casa hogar y decidió postular para el papel. “Cuando hice el casting canté una canción japonesa que me enseñaron en el hogar donde estaba. No me pidieron que haga eso, me nació hacerlo”, recordó en entrevista con El Comercio.

“Juliana”, filme dirigido por Fernando Espinoza y Alejandro Legaspi, fue el segundo largometraje del Grupo Chaski, tras Gregorio (1984) y estuvo financiada por el canal de televisión alemán Zweites Deutesch. La cinta fue un éxito de taquilla y logró ser vista por 600 mil espectadores en su estreno.

Rosa Isabel Morffino en escena de "Juliana". (Foto: Grupo Chaski)

La película seguía a Juliana, una menor de 13 años que huye de su casa cansada de los constantes maltratos recibidos por parte de su padrastro. Una vez en la calle descubre la discriminación que sufren las niñas cuando tratan de encontrar trabajo callejero, por lo que decide disfrazarse de varón y emprender una dura y valiente lucha por sobrevivir.

“En la casa hogar donde estaba, cantaba y bailaba, pero no me pagaban. ‘Juliana’ fue el primer trabajo donde gané dinero. La mitad de lo que recibí le di a mi mamá y el resto a mi hogar (albergue)”, dijo la actriz, quien también recordó lo que ganó por ese trabajo. “Si nos portábamos bien, los de la producción nos daban buenas propinas. Por eso tratábamos de estar tranquilos, de hacer caso, de no pelear, aunque a veces las peleas eran inevitables. Yo siempre me enfrentaba a David Zúñiga”, agregó a este Diario.

Una vez que le dieron el papel, Rosa Isabel trató de ser ella misma con el personaje. “Yo soy como Juliana. Pude contagiar al personaje de mi personalidad y así lograr que la historia se sintiera real. Ahora muchos quieren retratar la ciudad, pero terminan haciendo una caricatura de ella, porque no buscan a quienes pertenecen al mundo que desean contar (…) Fue una experiencia muy bonita, nunca la olvidaré”, contó.

Cabe recordar que “Juliana” regresó a la pantalla grande remasterizada. Esta restauración le ha otorgado a la imagen el color que las cámaras usadas en las grabaciones no pudieron captar.

Continuó en las pantallas

Alrededor de seis años después de estrenar “Juliana”, Rosa Isabel Morffino fue convocada para la cinta “Anda, corre, vuela” de 1995, bajo la dirección del cineasta peruano Augusto Tamayo San Román. Morffino actuó en el filme al lado de Marino León de la Torre, quien interpretó a Gregorio en la película homónima que fue la primera producción del Grupo Chaski.

Tras ese proyecto, Rosa Isabel formó parte -esporádicamente- de diferentes cortometrajes. Durante ese mismo tiempo, la actriz se convirtió en madre de familia y decidió dejar de lado su carrera para dedicarse exclusivamente a la crianza de sus hijos. Morffino no quería que los pequeños estén alejados de su madre, como ella que estuvo apartada de su progenitora durante 10 años.

Rosa Isabel Morffino está en un nuevo proyecto cinematográfico (Foto: Piko Tamashiro/GEC)

Después de varios años fuera de las cámaras y los reflectores, la intérprete aceptó unirse a un importante e interesante proyecto cinematográfico.

El retorno a la actuación

La semana pasada, Rosa Isabel tuvo una aparición sorpresa en el pre estreno de la película “Peso gallo”, dirigida por Hans Matos Cámac, y se robó la atención de los presentes.

El filme, grabado por completo en la ciudad de Huancayo, fue proyectado por primera vez en una sala de cine en Surquillo; antes de su estreno oficial. Los protagonistas de la cinta se tomaron unos momentos para tomarse una fotografía con la recordada actriz.

Por otro lado, podremos ver a Rosa Isabel Morffino nuevamente en la pantalla grande en la película “Carta Roja”, dirigida por el peruano Juan Carlos Oganes. Antes de la pandemia, la actriz ya había retomado su carrera con este papel; aunque, la pandemia del COVID-19 retrasó el proyecto.

Cuando la situación se normalizó, la producción retomó las grabaciones que finalizaron este año con el rodaje de algunas escenas en la ciudad de Tingo María (Huánuco). Hasta el momento se conoce que Morffino interpretará a una terrorista en “Carta Roja”.

Este largometraje está basado en la obra homónima escrita por Marión Ronaldo e incluye en su elenco a otros artistas nacionales como Reynaldo Arenas, Mayella Lloclla, Cristian Esquivel, Esperanza Rosales y Antonio Robles. En ese sentido, recién podremos ver el regreso de Rosa Isabel Morffino en cines el próximo año.