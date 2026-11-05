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A las 12:00, en la Alianza Francesa, Lowder conversará con Elisa Arca y Edward de Ybarra en “Jardines que son cine en el espacio”, su primera aparición pública en Arequipa.
A las 12:00, en la Alianza Francesa, Lowder conversará con Elisa Arca y Edward de Ybarra en “Jardines que son cine en el espacio”, su primera aparición pública en Arequipa.
Por Ángel Navarro Quevedo

Un día, mientras montaba para la BBC en Londres, Rose Lowder colocó una imagen invertida para ver si alguien lo notaba. Había una docena de personas en el estudio y nadie dijo nada: los créditos se superpusieron sobre unos paraguas invertidos. Así comprobó que la industria repetía tanto las fórmulas que el público simplemente ya no percibía las variaciones. Seis décadas después, la cineasta limeña presenta su obra en el Hay Festival Arequipa el sábado 7 de noviembre.

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“La Foquita: el diez de la calle" será la primera película peruana que se verá en la pantalla grande en el 2020 a partir del 30 de enero.
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