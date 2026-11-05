Un día, mientras montaba para la BBC en Londres, Rose Lowder colocó una imagen invertida para ver si alguien lo notaba. Había una docena de personas en el estudio y nadie dijo nada: los créditos se superpusieron sobre unos paraguas invertidos. Así comprobó que la industria repetía tanto las fórmulas que el público simplemente ya no percibía las variaciones. Seis décadas después, la cineasta limeña presenta su obra en el Hay Festival Arequipa el sábado 7 de noviembre.

La broma tenía raíces más hondas. Formada como pintora en Lima y Londres, trabajó como montadora en la industria cinematográfica durante ocho años, hasta que en la librería independiente Better Books, en Londres, descubrió el cine experimental y las obras de realizadores como Malcolm Le Grice y Robert Breer. En 1972 se instaló en Aviñón, donde limpió edificios y trabajó en correos mientras estudiaba la percepción. “Es mentira que en Europa se pueda vivir mejor del arte. Los cineastas en Francia también tienen otro trabajo; no viven únicamente de hacer cine experimental”, explica.

La cineasta limeña Rose Lowder, radicada en Francia desde 1972, presenta su obra en el Hay Festival Arequipa el sábado 7 de noviembre.

De esa libertad nació un método. Con una Bolex de 16 mm expone un fotograma, deja vacíos los siguientes y rebobina para volver sobre ellos. En su cinta “Voiliers et coquelicots” filmó amapolas en el campo y, tres meses después, veleros en Marsella sobre los cuadros libres: en la tira nunca se tocan, en la pantalla navegan entre las flores. “Escogí esa cámara porque es muy precisa. Tiene contadores que nos permiten saber en qué parte del rollo estamos, qué hemos filmado y qué no hemos filmado”, dice.

Ese método dio forma a los Bouquets, serie iniciada en 1994. Para el Bouquet 8 filmó con el agua hasta las rodillas, a dos horas de su casa. Para realizar Bouquets 31 al 40 le tomaron aproximadamente unos cinco años, Del Perú, donde nació, solo ha vuelto dos veces y lo dice sin rodeos: “No sé cuáles son las condiciones en Perú para hacer películas, pero conociendo el mundo del cine, debe ser igual o más difícil”.

Lowder trabaja con una cámara Bolex de 16 mm: expone un fotograma, deja vacíos los siguientes y rebobina para filmar sobre ellos, un método que da origen a su serie Bouquets, iniciada en 1994.

Una vitrina para el arte

La participación de Lowder en el Hay Festival Arequipa se concreta en dos citas el sábado 7. A las 11 a. m. se inaugura en Casa Gibson, de la Universidad Católica de Santa María, la muestra Los Bouquets, con una selección de sus películas en 16 mm y sus cuadernos. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre. A las 12:00, en la Alianza Francesa, conversará con Elisa Arca y Edward de Ybarra en “Jardines que son cine en el espacio”, en lo que será su primera aparición pública en Arequipa.

El festival que la recibe abre hoy su duodécima edición, con 156 invitados de 20 países y programación hasta el domingo 8. La apertura estará a cargo del KNM Ensemble Berlín, con un concierto inaugural. Desde que llegó al Perú, en 2015, el Hay Festival ha convertido a Arequipa en punto de encuentro de escritores, científicos, músicos y artistas. Dos años después, un Nobel de Literatura vuelve al Perú: el Hay Festival Arequipa 2026 y sus invitados de talla mundial.

La muestra Los Bouquets, con películas en 16 mm y cuadernos de la artista, se inaugura el sábado 7 a las 11 a. m. en Casa Gibson, de la Universidad Católica de Santa María, y estará abierta hasta el 30 de noviembre.

La edición trae novedades. Por primera vez el pódcast tendrá un lugar protagónico, con la grabación en vivo de cinco episodios de “Hay Festival en Español”. El programa comunitario, el más diverso hasta la fecha, llegará a penales, colegios y espacios públicos e incluirá interpretación en lengua de señas peruana en dos actividades.

También habrá espacio para la memoria: cuatro encuentros rendirán homenaje a la poeta Blanca Varela en el centenario de su nacimiento. Y habrá descubrimientos. Ángela Delgado, directora de Desarrollo y Comunicaciones, dijo a La República que un festival como este permite dar con talentos poco conocidos y coincidió en que Lowder es uno de ellos.

Entre los grandes nombres figuran J. M. Coetzee, Nobel de Literatura 2003, que presentará una edición bilingüe de la poesía de Mariano Melgar; el rumano Mircea Cărtărescu; y André Aciman, autor de “Llámame por tu nombre”. Entre ellos estará Lowder, recién premiada en el FICValdivia y con casi cinco décadas filmando cintas desde su particular visión. “Así es el arte y se continúa tanto tiempo como se pueda”.