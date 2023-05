El actor neozelandés Russell Crowe será galardonado con el Globo de Cristal del Festival de Karlovy Vary, en cuya inauguración, el 30 de junio, actuará junto a su banda Indoor Garden Party.

Así lo anunciaron este viernes los organizadores del certamen en un comunicado en el que también informan de que el “nuevo tráiler” de este festival que cada año se celebra en el balneario checo de Karlovy Vary “está protagonizado por el actor Johnny Depp

“Crowe, ganador del Oscar y del Globo de Oro, recibirá el codiciado Globo de Cristal a la Contribución Artística Sobresaliente al Cine Mundial”, reza la nota.

El galardonado actor también mostrará su talento musical con su banda Indoor Garden Party, que actuará en el concierto inaugural” de la 57ª edición de Karlovy Vary, añade.

Oscarizado por su papel protagonista en “Gladiator” (2000), Crowe, de 59 años, es uno de los actores más populares de las últimas décadas.Comenzó su carrera en la década de 1980 y ha ganado numerosos premios por sus interpretaciones como el Globo de Oro, el Premio del Sindicato de Actores y el BAFTA británico.

En su larga trayectoria destacan películas como “The Insider” (El dilema), “A beautiful Mind” (Una mente maravillosa) o “Robin Hood”.

Tras protagonizar en los últimos años grandes éxitos de taquilla como la nueva entrega de Marvel “Thor: Love and Thunder” (Thor: Amor y trueno), encarna al sacerdote exorcista Gabriele Amorth en el filme “The Pope’s Exorcist” que, dirigida por Julius Avery, llega estos días a los cines del mundo.

El actor, productor y músico estadounidense Johnny Depp, que en junio cumplirá 60 años, “es la decimoctava persona que aparece en un tráiler realizado especialmente para el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary”, destaca el comunicado.

El tráiler será presentado por primera vez también el 30 de junio, en la ceremonia inaugural.

La nota recuerda que Depp fue en 2021 uno de los invitados de la 55ª edición del prestigioso certamen checo, donde presentó personalmente dos películas producidas por él: el documental Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan (2020) y el drama Minamata (2020), que protagoniza.

Con información de EFE

Netflix: todos los estrenos de mayo 2023