"Deadpool 3": ¿Ryan Reynolds confirmó si habrá nueva película? | VIDEO

Esta semana se realizó el estreno de "Deadpool", por primera vez, en las salas de cine de China, gracias a su versión PG-13 llamado "Once Upon A Deadpool". Un hecho histórico para la franquicia, que el actor Ryan Reynolds no se quiso perder pese a tener una cirugía programa el mismo día.

En dicha ceremonia no solo se celebró este gran acontecimiento, sino que también se confirmó algo que muchos seguidores esperaban: que habrá una tercera entrega del antihéroe con Ryan Reynolds como protagonista.

Según reportó el portal Variety, en la presentación de “Once Upon a Deadpool”, Ryan Reynolds dijo que “su equipo ya está trabajando en Deadpool 3”, cinta que, según el actor, “está buscando ir en una dirección completamente diferente”.

Ryan Reynolds no explicó si con esta nueva dirección se refiere a seguir el camino de las cintas PG-13 de “Once Upon a Deadpool” o, si se trata de un nuevo estilo del antihéroe.

“A menudo, reinician o cambian un personaje como cuatro películas demasiado tarde”, agregó Ryan Reynolds, según recogió Variety. Con estas declaraciones se daría a entender que el equipo creativo de la película busca renovar algún aspecto de la franquicia.

Cabe señalar que esta nueva película de "Deadpool" se anuncia en medio del acuerdo entre 21st Century Fox y Disney, que podría traspasar al mercenario y a los “X-Men” a las manos de la Casa de Micky Mouse.