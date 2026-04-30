Todos quieren ser como Miranda Priestly y Andrea Sachs. Una es tan mala que le dicen ‘el diablo’; la otra, su asistente. Habitan el mundo del glamour del periodismo de moda, donde las pasarelas son la agenda diaria y vestir bien forma parte del contrato laboral. El mayor pecado es no estar a la altura. En la novela de Lauren Weisberger, “La revancha de Prada”, Andrea se liberó de ese mundo de mujeres perfectas. Se casó y lanzó su propia revista. Pero el trauma de trabajar con su exjefa nunca desapareció. La nueva adaptación al cine de “El diablo viste a la moda” retoma a estos personajes y les da otra vida.

“No usé el libro de Weisberger para nada”, dice la guionista de “El diablo se viste a la moda 2”, Aline Brosh McKenna, en una entrevista virtual con este diario, en la que también participó el director de la cinta, David Frankel. “Yo nunca leí el libro”, agrega él.

Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizan "El diablo viste a la moda 2". (Foto: 20th Century Studios) / Macall Polay

“El diablo viste a la moda 2” retoma la dinámica entre Miranda, Andy (Andrea), Emily y Nigel —interpretadas por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci— y los sitúa en un escenario distinto al de la primera película. En esa, Runway orbitaba alrededor de Miranda, un personaje inspirado en la influyente editora de Vogue en Nueva York, Anna Wintour. En la secuela, la revista aparece como una institución en crisis, golpeada por la digitalización. La revista impresa ha perdido fuerza, lo viral en redes sociales da la hora e incluso Priestly, a quien nunca le importó Recursos Humanos, parece contener un carácter que antes se imponía a sus subordinados, y justo por eso, todos parecían rendirle pleitesía.

Frankel dirigió “El diablo viste a la moda”, la primera parte de la historia inspirada en el libro homónimo de Weisberg. Fue un fenómeno de la cultura pop que superó los 327 millones en taquilla mundial tras su estreno en 2006. “Hace veinte años, todos estábamos bastante convencidos de que no debíamos hacer una secuela”, recuerda Brosh McKenna. El tiempo, sin embargo, hizo su trabajo. “El mundo empezó a cambiar… y sabíamos que las vidas de estos personajes habrían cambiado bastante”, añade.

Esa transformación se volvió el punto de partida cuando la secuela comenzó a tomar forma en 2024. “Inclusive hasta 2022 no lo pensamos hasta que la productora Wendy Finerman, dijo: ‘Hablé con Meryl (Streep), estaría interesada en escuchar ideas’”, cuenta la guionista, quien guardó textos para una próxima reunión con la reconocida actriz. “20th Century Studios no vino a nosotros con la propuesta de una secuela, sino que nosotros, con Meryl, fuimos al estudio”, agrega.

Aunque la guionista insiste en que no se basaron en el libro, queda la duda, pues las secuencias siguen cierta cronología del libro. En la secuela, Andy regresa a Runway por obra del destino y conoce a un nuevo pretendiente, Peter, interpretado por Patrick Brammall. Y Miranda, fiel a su frío carácter, ni siquiera recuerda quién es Andrea Sachs.

Por otro lado, nuevos rostros en la nueva adaptación incluyen a Lucy Liu, recordada por “Los Ángeles de Charlie”, y a Simone Ashley, de la serie de Netflix “Bridgerton”. La primera interpreta a una millonaria y la segunda es la nueva asistente de Miranda.

El sonido de la película

En la primera cinta, la canción “Vogue”, de Madonna, se volvió el soundtrack de la vida de muchas mujeres tras volverse fans de la película. En la secuela, Lady Gaga participa dando un espectáculo en Milán y haciendo una escena con Streep. “La música y la moda se han unido mucho en los últimos 20 años. Algunas de las personas más elegantes del mundo son músicos. [Lady] Gaga, una de las personas más importantes hoy, forma parte de eso y se viste increíble”, agrega David Frankle.

Además, la producción reduce la presencia de celebridades (cameos) y evita repetir fórmulas del pasado. Si en la primera película destacan menciones a figuras como Mario Testino o Gisele Bündchen, ahora se opta por menos nombres polémicos. Según la prensa extranjera, una aparición de la actriz Sydney Sweeney se eliminó del corte final. En contraste, se mantiene en la secuela un guiño a la industria de la moda con Donatella Versace —una elección que podría haber recaído en otros rostros masivos, como Dua Lipa o Zendaya—. En todo caso, otras escenas se mantendrán en reserva para no arruinar la sorpresa.

Más sobre “El diablo viste a la moda 2″

“El diablo viste a la moda 2” se estrena el 30 de abril de 2026 en los cines de Perú.

El diseñador de producción Jess Gonchor amplió las oficinas de Runway a una escala ocho veces mayor que en la primera película.

Una parte de la secuela se filmó en la mansión de 10 hectáreas, propiedad del pianista Billy Joel, en Long Island (Nueva York).

En una escena filmada en Milán, aparece el cuadro de “La última cena”. Este fue recreado a tres cuartos del tamaño original para proteger la obra real.

La pasarela del desfile en la Accademia di Brera, donde se presenta Lady Gaga, se construyó en solo cinco días.

Durante el rodaje en agosto de 2025, Anne Hathaway sufrió una caída en Nueva York tras romperse un tacón, pero continuó grabando.

Según Meryl Streep en marzo de 2026, la producción evitó incluir modelos “alarmantemente delgadas” en la secuela.

“El diablo viste a la moda” (2006) está disponible en Disney+.