“Sacar la política del cine no es posible”: hablan las estrellas detrás de “El agente secreto”, nominada al Oscar

Es viernes y los brasileños nominados al Óscar Wagner Moura y Kleber Mendonça Filho se conectan a un Zoom para conversar con El Comercio. Un día antes de esta reunión, en una conferencia del Festival de Cine de Berlín, el director alemán Wim Wenders (“Paris, Texas”, “Perfect Days”) desató una controversia en el mundo del séptimo arte al afirmar –en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la situación de Palestina– que “los cineastas debían mantenerse al margen de la política”. Una postura fría e indiferente que no cayó nada bien.

Sobre eso les preguntamos a Moura y a Mendonça Filho, que están en el Zoom para promocionar “El agente secreto”, la premiada película en la que son protagonista y director, respectivamente. “No sabía que Wenders había declarado esto. Qué pena…”, contesta Moura. Kleber se muestra más al tanto del tema, pero igualmente contrariado y afligido.

“Es duro escuchar a un gran director como Wenders decir algo así. Sacar la política del cine no es estructuralmente posible”, afirma el cineasta de 57 años, quien construye en “El agente secreto” un ‘thriller’ intrigante ambientado en la dictadura brasileña de los años 70. En la historia, Moura interpreta a un profesor que huye a la ciudad de Recife, al norte de Brasil, para refugiarse de la opresión. Pero las amenazas y la violencia lo persiguen.

Si bien Kleber destaca que existe un cine abiertamente político –y menciona cintas como “JFK” de Oliver Stone o “Z” de Costa Gavras–, hace énfasis en que la política siempre estará presente en cualquier historia, de una manera u otra. “Hacer una película completamente despojada de la política para mí no es concebible. Si una mujer tiene un departamento y un grupo de hombres insiste en comprárselo, pero ella dice que no, para mí esa es una gran historia política”, enfatiza el director en referencia a “Aquarius”, la notable película que estrenó en 2016, protagonizada por Sonia Braga.

“Lo mismo pasa con ‘El agente secreto’, que es una película acerca de la memoria –agrega el director–. Pero todos sabemos que la memoria también es usada como arma contra la población. Hay un sentido político en eso”.

En Brasil, la campaña a los Óscar se sintió hasta en el carnaval, con estas figuras gigantes que representan a Wagner y Kleber. / DIEGO NIGRO

Un papel a la medida

Para Wagner Moura (49), la posibilidad de hacer “El agente secreto” ha sido maravillosa. Llevaba 12 años sin grabar una película en portugués, su idioma natal, cuando le llegó el ofrecimiento de Kleber para que protagonice esta historia. En más de una ocasión, el director ha confesado que escribió el guion pensando en Wagner como protagonista. Era el actor que quería desde el inicio, la obsesión que redondeaba el relato.

“Sin duda se siente genial que un gran artista como Kleber haya pensado en mí. Que haya escrito esta película pensando en ciertas cualidades que él encontraba en mí como actor, o que él pensaba que yo haría bien. Eso me permitió encontrar un personaje muy bien diseñado, y me desafió a hacer cosas que yo no había hecho antes”, asegura el actor de las recordadas “Tropa de élite” y “Narcos”.

“Me encantan lo personajes con fragilidades y vulnerabilidades, pero que también tienen un gran deseo de mantenerse vivos, que pelean por ello, que les gusta vivir. Este es un personaje así”, destaca Moura sobre el Marcelo de la película. “Además, ‘El agente secreto’ viene de un encuentro precioso que tuve con Kleber a nivel humano, artístico y político también. Porque los dos alzamos mucho la voz entre 2018 y 2022, cuando vivimos bajo el régimen de Bolsonaro. Y esta película tiene mucho que ver con eso también”.

Otra prueba de que la política asoma y asoma en una cinta que, ahora, va por cuatro premios Óscar: los de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Casting, y Mejor Película Internacional. Tras el triunfo de “Aún estoy aquí” el año pasado, Brasil sigue dando la hora.

En "El agente secreto" Wagner Moura interpreta a Marcelo, un profesor que intenta reconstruir su vida en Recife, al noreste de Brasil, aunque la amenaza de la dictadura de los años 70 en su país continua persiguiéndolo. / Mubi