La comedia negra "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" encabeza la carrera por los premios del sindicato de actores de Estados Unidos -los SAG Awards-, que se entregan este domingo y sirven de barómetro de cara al Oscar.

La cinta de Martin McDonagh, sobre una madre que busca vengar la violación y el asesinato de su hija, parte al frente con cuatro nominaciones: mejor elenco, mejor actriz (Frances McDormand) y mejor actor de reparto (Woody Harrelson y Sam Rockwell).

La película es favorita para la noche de los SAG Awards 2018 en los pronósticos del sitio especializado Gold Derby.

Tráiler de "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". (Fuente: Difusión/ Foto: EFE)

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" fue la película más galardonada en los Globos de Oro, un premio que aunque prestigioso no sirve de referencia para el Oscar, mientras que los miembros del sindicato de actores representan unos 1.200 de los aproximadamente 6.000 votantes de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

La comedia romántica "Por eso lo llaman amor" -"La gran enfermedad del amor" en España-, la sátira racial "¡Huye!" -"Déjame salir"-, la cinta sobre una adolescente entrando en la adultez "Lady Bird" y el drama sobre la lucha de derechos civiles "Mudbound" también aspiran al premio de mejor elenco, el más prestigioso de la noche.

La aclamada cinta del mexicano Guillermo del Toro "The Shape of Water", un romance fantástico ambientado en la década de 1960, encabezó el lunes las nominaciones a los Globos de Oro, con siete, pero solo recibió dos para los SAG Awards.