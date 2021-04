Conforme a los criterios de Saber más

A menos de tres semanas de la Ceremonia de los Premios de la Academia 2021 y con más de la mitad de las galas de la temporada de premios ya en el espejo retrovisor, podemos ver con más claridad quiénes son los favoritos para llevarse una de las preciadas estatuillas el próximo 25 de abril.

La reciente gala de los SAG Awards el pasado 4 de abril ha dado lo que es quizás la más precisa mirada a quiénes son los actores que probablemente levantarán una de las codiciadas estatuillas doradas durante la gala de la Academia.

La razón de esto es que el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) y sus 160 mil miembros coinciden con el bloque de votantes de la propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, conformado por el mucho más modesto número de aproximadamente 9.400 miembros, de los cuales alrededor del 14% pertenecen a la rama de los actores.

Son estos mismos los que eligieron a quienes serán fueron los nominados para el Oscar en las categorías actorales, aunque para elegir quién se llevará el máximo premio se tomará en cuenta los votos de las otras 14 ramas de la Academia.

Es así que más que ningún otro premio, los SAG Awards han sido utilizados para predecir qué actores se llevarán el más prestigioso premio del cine, logrando acertar en el mejor de los casos con más del 80% de certidumbre.

Es más, el año pasado estos galardones coincidieron perfectamente con los ganadores de los premios de la Academia en las cuatro categorías actorales, anticipando la victoria de Joaquin Phoenix (“Joker”), Renée Zellweger (“Judy”), Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”) y Laura Dern (“Marriage Story”).

MEJOR ACTOR

Chadwick Boseman en su papel como el músico Levee Green en "Ma Rainey's Black Bottom". (Foto: Netflix)

Predicción: Chadwick Boseman. Posibilidades: Muy altas.

La victoria del actor Chadwick Boseman en los Oscars parece ya inevitable y su reciente triunfo en los SAG Awards por su participación en “Ma Rainey’s Black Bottom” (“La madre del blues”) confirma su posición de indiscutible puntero.

La estrella de “Black Panther” compite con una mezcla de actores establecidos y otros novatos para la ceremonia, entre los que destacan Anthony Hopkins (“The Father”), Gary Oldman (“Mank”), Riz Ahmed (“Sound of Metal”) y Steven Yeun (“Minari”).

Chadwick, quien falleció a finales del 2020 de cáncer, ha arrasado con todas las galas de la temporada de premios, llevándose el Globo de Oro, el Critics’ Choice Award y ahora el Premio del Sindicato de Actores, lo que lo pone en una trayectoria similar a la que llevó a Joaquin Phoenix el año pasado a su victoria en la gala de la Academia.

En sus casi tres décadas de existencia, el SAG Award ha sido particularmente bueno para predecir al ganador del Oscar en la categoría de Mejor actor, acertando en 21 de las 26 ocasiones, es decir un 80% de las veces, lo que nos hace pensar que, salvo circunstancias extremadamente inusuales, Chadwick se unirá a Peter Finch y Heath Ledger en el panteón de los actores que han recibido un premio de la Academia póstumamente.

MEJOR ACTRIZ

La categoría de Mejor actriz sigue siendo competitiva en los Oscars 2021. (Foto: Difusión)

Predicción: En duda.

Nadie pareció estar más sorprendido por la victoria de Viola Davis en la categoría de Mejor actriz de los SAG Awards que la propia intérprete, quien dio un salto cuando fue anunciado su nombre.

Lo cierto es que su victoria enturbia aún más las aguas de una inusualmente competitiva lucha por el Oscar, donde los principales trofeos de la temporada de premios se han visto repartidos entre diferentes intérpretes. Es así que la aparente favorita de la categoría, Carey Mullingan (“Promising Young Woman”), se llevó el Critcs’ Choice Award, mientras que Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”) ganó por su parte el Globo de Oro.

Mientras tanto Frances McDormand, quien se perfilaba como la puntera al inicio de la temporada de premios, se ha quedado con las manos vacías, al igual que Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”).

Pero, ¿qué significa el SAG Awards para Viola Davis? En este caso los Oscars y los premios del Sindicato de Actores han coincidido en 18 de las 26 ceremonias (69%), lo que le da altas probabilidades a la actriz de finalmente llevarse la gloria. Sin embargo, la historia de la intérprete le puede jugar una mala pasada. Recordemos el 2011, año en que Davis se llevó el SAG Award por su trabajo en “The Help” pero perdió el premio de la Academia contra Meryl Streep por “The Iron Lady”. ¿Ocurrirá nuevamente?

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Kaluuya interpretó a Fred Hampton, un activista estadounidense, en la película. (Foto: Warner Bros. Pictures)

Predicción: Daniel Kaluuya. Posibilidades: Altas.

Daniel Kaluuya agregó un premio más a su imparable paso por la temporada de premios al llevarse el SAG Award de Mejor actor de reparto, el que junto a su Globo de Oro y Critics’ Choice Award lo pone en indiscutible posición de puntero.

El actor británico está siendo destacado por su actuación como el dirigente de las Panteras Fred Hampton en la película “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro”), que relata su asesinato por la policía en conjunto con el FBI.

Fue justamente a esta figura a la que Kaluuya dedicó su premio, resaltando sus enseñanzas más de medio siglo después de su muerte. “Esta (victoria) es para Chadwick Boseman y para el presidente Fred Hampton”, dijo en su discurso de aceptación.

En esta categoría el SAG Awards ha coincidido con el Oscar en 17 de los 26 casos (65%), lo que le da unas altas probabilidades a Kaluuya de coronarse con su primer Oscar, aunque en los premios de la Academia se tendrá que enfrentar a su compañero de reparto LaKeith Stanfield, lo que podría dividir los votos e impedir su victoria.

También compiten en el duelo Leslie Odom, Jr. (“One Night in Miami”), Paul Raci (“Sound of Metal”) y Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”).

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

La actuación de Yuh-jung Youn ha sido una de las partes más celebradas de "Minari". (Foto: A24)

Predicción: Yuh-jung Youn. Posibilidades: Probable.

En otro revés inesperado, el ganar en los SAG Awards otorga a la actriz coreana Yuh-jung Youn (“Minari”) la posición de favorita para ganar la categoría de Mejor actriz de reparto en los Premios Oscar.

La veterana intérprete ya había sido nominada a varios galardones por su rol como Soonja, una peculiar abuela que acompaña a la familia de su hija en un viaje a las zonas rurales de Arkansas en búsqueda del ‘sueño americano’, pero el premio del Sindicato de Actores es la primera señal de que los votantes en Hollywood podrían llevarla a la gloria.

En su discurso de aceptación, Youn se mostró visiblemente conmovida por el reconocimiento. “¡Estoy honrada que mis colegas me elijan como su actriz de reparto!”, afirmó.

Al igual que la categoría de Mejor actor de reparto, el SAG Awards ha logrado coincidir con el Oscar en 17 de los 26 casos (65%). Sin embargo, si tomamos solo los últimos 10 años, la ceremonia se ha vuelto más precisa, acertando en 9 de los 10 casos, lo que le da a Youn grandes posibilidades de triunfar.

Estas posibilidades son ayudadas porque tampoco ha salido otra gran competencia. Olivia Colman, que se esperaba que fuera la favorita en esta categoría por su actuación en “The Father”, no ha recibido ningún premio de importancia en estas galas, al igual que las también reconocidas actrices Amanda Seyfried (“Mank”) y Glenn Close (“Hillbilly Elegy”). Mientras tanto, su otra rival, Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”) solo se ha llevado el Critics’ Choice Award.

