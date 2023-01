En una sociedad como la nuestra, salir del clóset —reconocerse públicamente gay— puede resultar, en ocasiones, un esfuerzo vital doloroso. Bien lo sabe Alberto Castro (Lima, 1989), guionista, director y productor cinematográfico, quien, hace unos cinco años, decidió convertir el dolor en arte y empezó a trabajar el documental que hoy llega a las pantallas de Cineplanet en tres sedes: San Miguel, Mall del Sur y Plaza Norte. A esta parrilla se sumará, la próxima semana, la Sala Azul del CCPUCP.

“Salir del clóset” es, entonces, un documental que apuesta por entrar —literal y simbólicamente— en la intimidad de diez hombres gays que residen en Lima. Ellos toman la palabra y exponen ante la cámara uno de los momentos más difíciles de su vida: asumir, frente a sí mismos y su entorno cercano, su homosexualidad. Cada experiencia es distinta. Ninguna es sencilla.

Salen del clóset, de izquierda a derecha: Jonathan Rojas, Paco Flores, Alberto Castro, Eduardo Villanueva, Joaco Ahumada y Josué Parodi. / LENIN

El derecho de vivir en paz

Si hay algo que muestra el documental a nivel testimonial, es que nuestra sociedad no está preparada para la diversidad. Queda claro que el rechazo de propios y extraños es un monstruo que ha acechado a los protagonistas por largo tiempo, que luchar contra él no ha sido sencillo, que lo único que necesitaban en cada caso era sentirse ‘normales’, por lo menos dentro de su círculo más íntimo. Pero no todos lo lograron con facilidad. Cada historia expuesta es una herida. En alguno casos, tal vez, una cicatriz.

“La primera pasada de la película fue en la Semana del Cine de la Universidad de Lima. Entonces, una señora pidió la palabra y dijo que esta no era una película que debía ver solo la comunidad LGTB+, sino, y sobre todo, los padres de familia. Escucharla me dio esperanza”, cuenta Alberto Castro.

Y añade: “Si bien es un documental hecho por y con personas de la comunidad, es finalmente una invitación para reflexionar sobre la igualdad, la otredad y la búsqueda de derechos para todos”.

Inspirado en el trabajo de documentalistas como el brasileño Eduardo Coutinho, o la argentina Agustina Comedi, la producción de “Salir del clóset” apostó por una realización lo más minimalista y natural posible: dos cámaras y un equipo de audio. Sin luces, sin ‘boom’, sin nada que haga ver de alguna manera artificial el ambiente en el que se desarrollan las conversaciones.

Ficha "Salir del clóset" Duración: 90 minutos Año: 2022



Saldando deudas

“El cine peruano de temática LGBT+ sigue siendo muy escaso. No solo refiriéndonos a personajes que representan una diversidad sexual, sino a realizadores (guionistas o directores) que se identifican abiertamente como integrantes de la comunidad LGBT+ y pueden contar sus propias historias. Las narrativas del cine peruano que llegan a las pantallas de cine aún encajan en lo hegemónico y heteronormativo”, destaca el director.

El sueño de Alberto Castro es que este documental propicie también la aparición de más voces diversas que se animen a hacer cine y contar sus propias historias. El camino para ello nunca será sencillo; pero hoy, más que nunca, es necesario encontrar la forma de recorrerlo y hacerlo cada vez más ancho.