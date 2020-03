Salma Hayek es una de las voces más sinceras de Hollywood. Nominada al Oscar por “Frida”, la veremos esta semana como una antagonista cargada de humor. Ella es Claire Luna de “Socias en guerra”, donde actúa junto a Rose Byrne, Tiffany Haddish y el ganador del Emmy Billy Porter. El Comercio habló con ella vía telefónica.

¿Cómo se dio la creación de Claire Luna?

Mi personaje, Claire Luna, se planeó como una mujer de negocios muy masculina, bastante trágica, sencilla, distinta a cómo se ve en la película. El director de la película es un amigo mío que se llama Miguel Arteta y él me dio la libertad necesaria para hacer un personaje loco, de hacer algo divertido e inventar sus actitudes. Los escritores también fueron muy divertidos y todos jugamos con la creación. Lo hice, lo filmamos y gustó. Ella es una pesada (risas), pero también fabulosa y si la insultan cree que le están haciendo un piropo. Lo único que le importa es el éxito.

Claire Luna muestra actitudes muy particulares, pero que a la vez también son comunes y te permite identificarte fácilmente, ¿Cómo te sentiste siendo la antagonista?

¡Me encantó! Es uno de esos personajes que amamos odiarla. Incluso fue un reto por el cambio físico, en un momento pensé si era necesario pintarle el cabello para darle otro toque y finalmente quedó. Fue difícil ser la antagonista, pero me divertí mucho siendo alguien muy diferente a mí. Lo único en que nos parecemos es que las dos somos bien mandonas (risas).

Claire siempre anda con un palo de golf ¿Por qué?

Ese fue un detalle del director. Quiso poner un símbolo de poder, y bueno, fue algo que salió para demostrar la dureza del personaje. Ha sido una catarsis muy recreativa.

La película es protagonizada por un elenco femenino, tú, Tiffany Haddish y Rose Byrne, ¿Cómo te has sentido al compartir roles con ellas?

Me siento orgullosa que haya sido un elenco encabezado por mujeres, son pocas las producciones que se ha visto con un elenco femenino de protagonista y creo que estamos en un gran momento para que eso cambie. Trabajar con Tiffany y Rose, incluso con Lisa Kudrow ha sido un regalo para mí, para mi carrera y el futuro del cine. La película trata de mujeres con problemas cotidianos, no es la típica comedia romántica de mujeres que pelean por el amor de un hombre. Es sobre mujeres profesionales, orgullosas del trabajo que hacen y son personajes fáciles de transmitir. Un elenco femenino que incluye también a Billy Porter.

¿Sientes que el rol de las mujeres viene teniendo mayores oportunidades en una industria tan complicada como Hollywood?

Me encanta que esto suceda. Hay un campo más abierto para las mujeres en el cine y no solo para papeles secundarios, sino también para que protagonicen las historias. Además, creo que “Socias en guerra” será una película que divertirá a todos y mostrará que las mujeres no solo pueden hacer papeles románticos.

¿Crees que la película ayudará a fortalecer el rol femenino en la industria cinematográfica?

¡Por supuesto! No solo fortalecer, sino dar pie a que las producciones internacionales también apuesten por el poder femenino. Claro, sin descuidar las historias que se hacen; es decir, que el papel sea el indicado.

Eres una de las artistas latinas más reconocidas en todo el mundo, ¿Cómo te sientes con ello?

Feliz por el reconocimiento de la gente, pero creo que todavía tengo cosas que aprender y mientras sigan llegando nuevos retos (películas o series) yo estaré encantada de participar. Ser latino en Hollywood era muy difícil, ahora nos hemos mostrado al mundo y eso abre muchas posibilidades a mis compañeros.

Tuviste un 2019 cargado de trabajo, ¿Cuál es tu balance tanto a nivel profesional como personal?

Trabajé muchísimo. Hice cinco películas y ha sido un año increíble, nunca me imaginé que habría tanto trabajo. Incluso hubo otras dos películas que me encantaron, pero que no pude hacer por falta de tiempo. No hay papel pequeño, así que estoy feliz de todo lo que hice en el 2019.

Se vienen nuevos proyectos en tu carrera, entre ellos tu incursión en las películas de superhéroes. Cuéntame un poco de tu participación en “Los Eternos” ¿Tu papel de ‘Ajak’?

Así es, estamos filmando ‘Los Eternos’, en donde mi personaje en los cómics es un hombre y es líder del grupo, pero en esta versión para cine es una mujer. No puedo hablar mucho sobre mi papel ni la película, no lo han autorizado, pero sí puedo decir que es una enorme producción, con grandes actores y una historia muy bien trabajada, bien cuidada y esperamos que siga con el éxito que han tenido las cintas de superhéroes.

¿Cómo van las grabaciones? Como es compartir estudio con Angelina Jolie, con quien no solo compartes la pasión por la actuación, sino también el entusiasmo de empoderar a la mujer.

Han sido increíbles. A Angelina la quiero mucho, es una gran mujer. Conversamos mucho en los estudios, compartimos experiencias, hablamos de los hijos y existe una buena relación entre nosotras. SI, es cierto, no solo compartimos el amor al arte, sino también la lucha por las mujeres.

Al respecto de las películas de superhéroes hubo muchas críticas, recientemente la de Martin Scorsese que dijo que no le gustan estas películas porque solo se enfocan en el entretenimiento y no son arte, ¿Compartes dicha posición?

Las películas de superhéroes no son solo de entretenimiento, tienen muchas historias que a la gente le gustan, y ellos pueden decidir que ver. Hay buenas películas, para todos los gustos.

Es inevitable preguntarte luego de ver que las protestas contra la violencia han ido en aumento, ¿Cuál es tu lectura actual de las manifestaciones sociales alrededor del mundo?

Todavía estamos en el proceso, eso es bueno y siento un gran cambio. Se sigue hablando de casos de violencia contra la mujer y se está haciendo un esfuerzo muy grande para frenar la violencia. Venimos hablando muchos años del tema y los cambios aún no han sido muchos. Hay manifestaciones, pero, a veces, no se siente tanto los cambios a pesar de las manifestaciones. Igual debemos estar más unidos, trabajando juntos para que haya un mundo mejor.

Han pasado dos años desde tu carta en el “New York Times” sobre el caso Harvey Weinstein, fuiste muy valiente al narrar lo sucedido y tu voz también ayudó a que otras actrices también se levanten, ¿Qué opinas al respecto?

Si mi protesta sirvió para ayudar en algo al movimiento, para que más compañeras alcen su voz, entonces habré cumplido. Debemos sentirnos escuchados, protegidos y confiados de que la verdad siempre prevalecerá y los malos actos son castigados. Los cambios se producen a raíz de la unidad, que nos sintamos hermanos en todo el mundo es lo ideal.

