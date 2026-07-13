Colin Trevorrow, director de “Jurassic World: Dominion” despide a Sam Neill con un emotivo mensaje. (Foto: Warren Toda / EFE)
Colin Trevorrow, director de “Jurassic World: Dominion” despide a Sam Neill con un emotivo mensaje. (Foto: Warren Toda / EFE)
Por Redacción EC

Con una trayectoria de cinco décadas y cerca de 150 participaciones en cine y televisión, Sam Neill dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. El reciente fallecimiento del actor, conocido mundialmente por su papel del ‘Dr. Alan Grant’ en “Jurassic Park”, ha generado reacciones, como la del director Colin Trevorrow, quien utilizó sus redes sociales para despedirse con un emotivo homenaje.

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