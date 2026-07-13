Con una trayectoria de cinco décadas y cerca de 150 participaciones en cine y televisión, Sam Neill dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. El reciente fallecimiento del actor, conocido mundialmente por su papel del ‘Dr. Alan Grant’ en “Jurassic Park”, ha generado reacciones, como la del director Colin Trevorrow, quien utilizó sus redes sociales para despedirse con un emotivo homenaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Colin Trevorrow, director de “Jurassic World: Dominion”, compartió un sentido mensaje de despedida para el actor neozelandés. En su publicación, el cineasta recordó la amistad que nació durante la filmación, además aseguró que el actor fue mucho más que un colaborador en el set.

“Sam Neill era un hombre de gran profundidad espiritual y una hermosa personalidad. Fue un amigo y colaborador en momentos difíciles, y su fortaleza nos dio fuerzas a todos”, escribió Colin en su post.

El director también recordó que trabajar junto a Sam Neill fue una experiencia que lo marcó tanto en el plano profesional como en el personal. En su mensaje expresó su agradecimiento por las conversaciones compartidas, la generosidad y la tranquilidad que aportaba a quienes lo rodeaban.

“Lo recordaré por su serenidad, su amor por el vino y la calma y seguridad que aportaba a sus personajes. No todos los días se tiene la oportunidad de entablar amistad con una leyenda. Eternamente agradecido”, finalizó su mensaje.

Cabe recordar que “Jurassic World: Dominion”, estrenada en 2022, significó el esperado regreso de los protagonistas originales de “Jurassic Park”.

En esta producción, Sam Neill retomó el papel del doctor ‘Alan Grant’ junto a Laura Dern y Jeff Goldblum, reuniendo nuevamente al trío que protagonizó la película dirigida por Steven Spielberg en 1993 y que marcó a toda una generación de espectadores.

Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, protagonistas de "Jurassic Park". (Foto: Universal Studios)

Sam Neill falleció el lunes 13 de julio. Según reveló su familia, el deceso tuvo lugar en su hogar en Sydney, Australia y el actor neozelandés estuvo rodeado de sus allegados, luego de algunas semanas de haber anunciado que había ganado la lucha contra el cáncer.