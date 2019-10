El documental ‘From Trujillo-Perú to the world’ del cineasta peruano Santiago Viteri se estrenará a nivel mundial este viernes 4 de octubre a las 7 de la noche en Francia. La proyección se realizará en el Instituto Cervantes de París, que está ubicado cerca al Arco del Triunfo y a la avenida de Champs Élysée.

La exhibición del documental forma parte de los agasajos que vienen haciendo en este país por el día de la Marinera y cuenta con el auspicio de la Embajada del Perú en Francia y el Instituto Cervantes de París.

El documental muestra la milenaria y ancestral cultural pre inca de esta tierra, como las huacas del Sol y la Luna propias de la cultura Mochica y Chan Chan (la ciudadela de barro más grande de América y la segunda en el mundo), patrimonio cultural de la humanidad declarada por la UNESCO desde 1986.

Su centro histórico con grandes casonas pre colombinas y republicanas, sus playas y sus exquisitos potajes en sus platos típicos, sus lugares de entretenimiento, nocturnos, cafés y hoteles familiares, campestres, temáticos, ejecutivos y de lujo también.

“Este es un documental turístico con el cual esperamos enriquecer y ampliar la cultura general de los extranjeros presentándoles la ciudad de Trujillo, un extraordinario destino turístico en la costa norte occidental del Perú, en América del sur, mostrando una maravillosa y atractiva ciudad colonial, icono valioso de nuestro patrimonio cultural, la belleza de su centro histórico, su asombrosa arqueología y restos arquitectónicos, su hermosa geografía y sus costumbres culturales”, sostuvo Vitteri.

El cineasta trujillano Santiago Viteri ha recibido innumerables reconocimientos en el extranjero y ha participado en el Festival de Cannes en el 2010 con el cortometraje ‘I didn´t know who I was'.