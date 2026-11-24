El documental “El picaflor pinta canciones perfumadas”, centrado en la artista peruana Sara Flores, el arte tradicional kené y la defensa de la Amazonía frente a la deforestación, ganó el premio internacional del festival DOC NYC este martes, tras competir contra otras siete cintas y pasar por certámenes en Toronto y Sao Paulo.

La producción, codirigida por el español Élia Gasull Balada y el italiano Matteo Norzi, retrata a Flores, de 76 años, del pueblo Shipibo-Konibo y referente del diseño geométrico kené en el circuito artístico global desde la década de 1970.

El filme muestra su vida cotidiana, sus costumbres y su lucha contra la tala ilegal, así como el despojo de tierras y la falta de atención del Estado en la selva amazónica.

“El jurado admiró la paciencia con la que la película introduce al espectador en su mundo. A través del arte de su protagonista, somos testigos de su capacidad para elevar el ánimo de su comunidad, así como de la fragilidad de sus circunstancias y de los desafíos a los que se enfrentan quienes la rodean”, indicó DOC NYC.

Norzi explicó antes de la exhibición inaugural en Nueva York que conoció a la artista hace diez años durante otro trabajo en la Amazonía y quiso acercar su historia a más personas.

11/11/25 Artist Sara Flores in Pucallpa. She presents her work in Kené, Shipibo Konibo philosophy. Represents Peru in Venice Biennale 2025. Peruvian Pavilion held by curators Matteo Norzi and Issela Coyllo. © Victor Idrogo / Icónica / © Victor Idrogo / Icónica

El codirector señaló en declaraciones a EFE que la obra se construye sobre contrastes entre la figura de la creadora y el avance de la deforestación, y añadió que, conforme avanza el metraje, ella crece como una figura firme que decide enfrentar las amenazas contra su territorio.

En la misma edición del festival, el premio al mejor documental estadounidense fue para “Mai American”, obra de Kevin Truong sobre la migración entre generaciones.

*Con información de EFE

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