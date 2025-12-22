La actriz y comediante peruana Saskia Bernaola debuta como directora de cine con “Mi mejor enemiga”, una comedia que llegará a todas las salas del país el 5 de febrero de 2026. La película marca un nuevo hito en su carrera artística y presenta, además, su afiche oficial.

Reconocida por su trayectoria en televisión con producciones como “Torbellino”, “El Santo convento” e “Isla bonita”, Bernaola da el salto a la dirección cinematográfica tras una exitosa experiencia en el teatro. “’Mi mejor enemiga’ es una película para reír con tus amigas y pasar un buen rato”, señala la artista sobre su ópera prima.

El filme cuenta con un elenco coral encabezado por Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Carlos Casella, Fiorella Luna y Kukuli Morante, quienes dan vida a una historia cargada de humor, emociones y situaciones reconocibles para el público.

"Mi mejor enemiga", dirigida por Saskia Bernaola, presenta su afiche oficial. (Foto: Instagram)

Saskia describe la película como una comedia cercana y universal. “La historia tiene elementos con los que todas se pueden identificar: amistad, hermandad y mucho humor”, afirma la recordada ‘Sor Bete’, quien recomienda verla en grupo. “Es ideal para ir al cine con amigas”.

“Mi mejor enemiga” narra el reencuentro de Valeria y sus amigas, quienes se reúnen 25 años después en el lugar donde vivieron su último verano juntas. Entre risas y nostalgia, afloran viejas rivalidades y conflictos que nunca quedaron del todo resueltos.

Saskia Bernaola está feliz por debutar en el cine con ‘Mi mejor enemiga’. (Foto: Instagram)

Para Bernaola, concretar esta película es un logro personal y profesional. “Es una alegría y una gran responsabilidad ofrecerle al público peruano una comedia de calidad”, sostiene.

“Lo asumo como un gran reto, con entusiasmo y con la confianza que me han dado los años creando humor”, resalta.