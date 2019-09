"Saw 9": fecha de estreno del reboot, tráiler, sinopsis, personajes y todo sobre el regreso de Jigsaw

Aunque el intento de reinicio de 2017 de la franquicia “Saw”, que empezó en 2004 de la mano del director James Wan, no consiguió el resultado que esperaba la compañía, convirtiéndose en la segunda salida más baja de la saga, el 16 de mayo de 2019 Lionsgate anunció que el comediante Chris Rock estará detrás de la nueva película.

"Cuando Chris Rock se acercó a nosotros y describió con escalofriante detalle su fantástica visión que reinventa y hace girar el mundo del famoso Jigsaw Killer, estábamos todos", dijo el presidente de Lionsgate, Joe Drake. "Chris concibió esta idea y será completamente respetuoso al legado del material mientras revitaliza la marca con su ingenio, visión creativa y pasión por esta clásica franquicia de terror".

Por su parte, el comediante dijo: "He sido fan de Saw desde la primera película en 2004. Estoy muy emocionado por la oportunidad de llevar esta saga a un lugar mucho más intenso y retorcido".

El rodaje de “Saw 9”, descrito como una "reinvención y un spin-off de la franquicia", comenzó en Toronto el 8 de julio bajo el título provisional de ‘The Organ Donor’, pero aún no se ha anunciado ningún título oficial para la película.

"Voy a empezar a rodar la nueva película de Saw en unos días. Algo que pensé que no iba a volver escribir otra vez. Hay que ser sincero. Nadie está preparado para la locura que supone sangrar en pantalla", escribió en Twitter el director Darren Lynn Bousman, quien también estuvo a cargo de “Saw II”, “Saw III” y “Saw IV”.

HISTORIA DEL REBOOT DE “SAW”

Hasta el momento, la trama la novena entrega de “Saw” se mantiene en secreto, pero se ha revelado que el protagonista será un detective que "investigará una serie de crímenes grizzly". Además, el coguionista Josh Stolberg habló sobre el título de la cinta en Twitter.

"Puedo decir con bastante certeza que nuestra nueva película NO se llamará Jigsaw 2. Pero no tomo las decisiones, así que quién sabe. Pero NO es una secuela de Jigsaw. Es DEFINITIVAMENTE en la línea de tiempo de TODAS las películas".

TRÁILER DE “SAW 9”

El nuevo reboot de “Saw” aún no cuenta con tráiler oficial, pero se espera que en los próximos meses Lionsgate comparta las primeras imágenes.

ACTORES Y PERSONAJES

Chris Rock interpretará a un detective de la policía

Samuel L. Jackson interpretará al padre del personaje de Chris Rock

Max Minghella interpretará a William Schenk, compañero del personaje de Rock

Marisol Nichols interpretará al Capitán Angie Garza, el jefe del personaje de Rock

Además, el coguionista Josh Stolberg ha publicado algunas fotos en el set de Hannah Anderson, quien interpretó a Eleanor en “Jigsaw”, y Alison Luther, que tuvo un papel menor como Jane en Saw IV, lo que podría significar que ambas volverán para novena película de la franquicia.



Todavía no se ha revelado si Tobin Bell regresará como John Kramer, de no ser así esta sería la primera cinta de “Saw” sin él.

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Darren Lynn Bousman

Producción ejecutiva: Saw Mark Burg, Oren Koules, Chris Rock

Guion: Chris Rock, Pete Goldfinger, Josh Stolberg

La nueva película de Saw no será una continuación de Jigsaw (Foto: Lionsgate) La nueva película de Saw no será una continuación de Jigsaw (Foto: Lionsgate)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “SAW 9”?

Inicialmente, Lionsgate anunció que “Saw 9” se estrenaría el 23 de octubre de 2020, pero hace poco, confirmó que el reboot llegará el 15 de mayo de 2020.