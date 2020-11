Scarlett Johansson, la famosa y talentosa actriz estadounidense, cumple hoy 36 años. A modo de celebración, te contamos por qué su película en solitario “La Viuda Negra” (Black Widow) ha tardado diez años en estar lista.

Johansson apareció por primera vez como Natasha Romanoff (Viuda Negra) en la secuela de “Iron Man” (2010), protagonizada por Robert Downey Jr.

Desde entonces, fue cobrando mayor protagonismo en el universo cinematográfico de Marvel. Es por esta razón, que la noticia de que la “Viuda Negra” tendría una película en solitario fue bien recibida por los fanáticos.

Durante 10 años hemos visto a Scarlett Johansson volver con su personaje en siete cintas diferentes de Marvel Studios, pero su película en solitario aún no ve la luz. ¿Por qué tardó tanto en llegar este filme?

En una entrevista con Entertainment Weekly, Johansson y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, revelaron la razón por la que el proyecto había tardado tanto tiempo en materializarse.

“Llevábamos planificado el final de la saga del infinito (Infinity War y Endgame) durante los últimos cinco o seis años, y el viaje de Natasha en estas películas tenía una gran importancia”, explica Feige. “La idea de producir una película independiente, que además tiene lugar en el pasado, para un personaje que ya conocíamos y con el cual ya estábamos trabajando, no terminaba de cuajar”, añadió.

Scarlett Johansson se sinceró y manifestó que no estaba segura de dar este paso, pues no tenía claro qué podía aportar una película en solitario de “Viuda Negra”. “Si íbamos a hacer esto, tenía que ser creativamente satisfactorio. He estado trabajando durante tanto tiempo, que tengo que sentir que me estoy desafiando. No quería hacer lo mismo que ya había hecho antes”, reveló.

Por suerte, la directora australiana Cate Shortland llegó a Marvel con una visión para el personaje de la actriz estadounidense. “Cuando vi las películas anteriores, me di cuenta de que había muchas cosas que se excluían del personaje, debido a ello es vista como una cosa”, afirma Shortland. “A menudo no podemos ver quién es ella cuando está sola, quién es cuando se aleja de la fachada de heroína de acción”.

La artista de Hollywood confiesa que en la “Viuda Negra” visualiza su esfuerzo de una década, y añade que Natasha no es la única que ha cambiado a lo largo de los años.

“Esta película es en gran medida el resultado de ese viaje, mi propio viaje personal”, dice. “Siento que probablemente no estaba tan dispuesto o no era capaz de ir a ese tipo de lugares incómodos, vergonzosos y feos antes. Creo que a medida que envejeces, confías más en ti mismo”.

La fecha de estreno para la película de “Viuda Negra” estaba prevista para el 1 de mayo de 2020, pero debido a la pandemia del coronavirus fue pospuesta. Durante un tiempo se especuló que su estreno se daría en la plataforma de streaming de Disney+, pero desde Marvel finalmente desecharon la idea.

