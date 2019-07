Scarlett Johansson: "Como actriz debería poder interpretar a cualquier persona"

Scarlett Johansson se refirió por primera vez a su decisión de renunciar a interpretar a una mujer transexual en la película "Rug & Tug", de Rupert Sanders.

En una reciente entrevista con la revista "As If", la actriz habló sobre la polémica que surgió en 2018 cuando se anunció que había sido elegida para el papel.

En aquel entonces, las redes sociales y el colectivo LGTB se mostraron en contra de que una actriz como Scarlett Johansson asuma el papel de un personaje transgénero, argumentando que sería mejor elegir a alguien que "entienda de verdad" el rol.

Para evitar que la polémica siga creciendo, la actriz abandonó el papel y se enfocó de lleno en la saga "Avengers"; sin embargo, a un año de este episodio, Scarlett Johansson se pronunció sobre lo sucedido.

"Como actriz debería poder interpretar a cualquier persona, cualquier árbol o animal, porque ese es mi trabajo y es lo que requiere mi trabajo… Creo que es una tendencia en el negocio y necesita pasar por varias razones sociales, pero hay momentos en que se vuelve incómodo cuando afecta al arte, porque creo que el arte debería ser libre de cualquier restricción", señaló la actriz.

Scarlett Johansson rompe su silencio y responde a críticas tras renunciar a papel transexual en "Rug & Tug". (Foto: AFP)

"Creo que la sociedad estaría mucho más conectada si permitiéramos a los demás tener sus propios sentimientos y no esperaremos que todos se sientan como lo hacemos nosotros", agregó Scarlett Johansson.

Cabe señalar que su alejamiento de "Rub & Tug" no fue la única polémica en la que ha estado envuelta la carrera artística de la actriz. Anteriormente, también se criticó su rol en “Ghost in the Shell", por interpretar al personaje basado en el famoso manga y que había sido creado originalmente como asiático.

Scarlett Johansson en la portada de la revista "As If".

Las declaraciones de Scarlett Johansson sobre la llamada "discriminación positiva" en favor de darle oportunidades a minorías han generado debate en redes sociales. Tú, ¿qué piensas?