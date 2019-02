"Scary Stories to Tell in the Dark": fecha de estreno, tráiler y sinopsis de lo nuevo de Guillermo del Toro

Dirigida por André Øvredal, "Scary Stories to Tell in the Dark" o "Historias de miedo para contar en la oscuridad", nombre con el que llegará a América Latina, se basa en la serie de libros homónima escrita por Alvin Schwartz e ilustrada por Stephen Gammell. La trilogía del libro original se publicó en los años 80 y principios de los 90 y ha vendido más de 7 millones de copias en todo el mundo.

Guillermo del Toro, el mexicano ganador del premio Óscar al mejor director, será el productor de "Historias de miedo para contar en la oscuridad", que según Steve Bertram, presidente de eOne, “es un viaje tan escalofriante que seguramente dejará al público de todo el mundo saltando en sus asientos”.

La producción principal de esta película, cofinanciada por CBS Films y Entertainment One, comenzó el 27 de agosto de 2018 y finalizó el 1 de noviembre de 2018 en Ontario, Canadá.

HISTORIA DE "SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK"

De acuerdo a la sinopsis, “inspirado en una de las series de libros más terroríficas de todos los tiempos, "Scary Stories to Tell in the Dark" sigue a un grupo de adolescentes que deben resolver el misterio que rodea a una ola de muertes espectacularmente horribles en su pequeña ciudad".

Esta película que se estrenará en agosto del 2019 está conformada por cuatro cortos que se conectarán: ‘The Pale Lady’, ‘Red Spot’, ‘Jangly Man’ y ‘Big Toe’.

En el primer póster de la cinta de terror aparece un espantapájaros en medio de un campo de maíz. Aquellos que conocen los libros de Alvin Schwartz saben que se trata de Harold, personaje del cuento del mismo nombre que sigue a dos granjeros que tratan mal su espantapájaros hasta que un día este comienza a mostrar signos de vida y cobra venganza.

TRAILER DE "SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK"

Durante el Super Bowl 2019, Guillermo del Toro y su producción presentaron los primeros teasers de la película. En los avances, de poco menos de 20 segundos cada uno, se muestran a las terroríficas criaturas de "Scary Stories to Tell in the Dark".

En ‘The Big Toe’ una mujer parecida a un cadáver camina por un pasillo preguntando quién tomó su dedo gordo del pie, mientras un niño se esconde debajo de la cama.

ACTORES Y PERSONAJES

Zoe Colletti como Stella Nicholls

Michael Garza como Ramón Morales

Austin Abrams como Tommy Milner

Gabriel Rush como Auggie Hilderbrandt

Austin Zajur como Chuck Steinberg

Natalie Ganzhorn como Ruth Steinburg

Dean Norris como Roy Nicholls

Gil Bellows como el jefe de policia Turner

Lorraine Toussaint como Lou Lou

Javier Botet

EQUIPO CREATIVO

Dirección: André Øvredal

Producción: Guillermo del Toro, Sean Daniel, Jason F. Brown, J. Miles Dale, Elizabeth Grave

Guion: Dan Hageman, Kevin Hageman

Fotografía: Roman Osin

FECHA DE ESTRENO DE "SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK"