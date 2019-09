Scooby-Doo cumple 50 años: el antes y el después de los actores de la cinta

Un 13 de setiembre hace 50 años se emitió por primera vez "Scooby-Doo, Where Are You!" ("¡Scooby-Doo, dónde estás!") en la cadena CBS.

La serie de Hannah-Barbera seguía a cuatro adolescentes (Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley y Shaggy Rogers) y su perro (el titular Scooby-Doo) mientras viajaban por los Estados Unidos y resolvían cuanto misterio se les cruzara en el camino.

►"It: Capítulo 2": 7 referencias a la cultura pop en la película que quizás no notaste



El inesperado éxito de la fórmula, y su longevidad ha llevado a que la serie tuviera varias adaptaciones de animación, además de un número importante de películas, dos de estas en 'live action' protagonizados por Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini y Matthew Lillard.

Aunque la primera película fue vituperada por la crítica, consiguiendo solo un 30% de opiniones positivas en Rotten Tomatoes, logró recaudar US$275 millones en las taquillas, valiéndole una secuela de título "Scooby-Doo: Monstruos sueltos" que mató las aspiraciones de continuar la franquicia en la pantalla grande.

Sin embargo, mostrando la resiliencia del personaje, se han seguido produciendo contenido protagonizado por Scooby-Doo y hasta la fecha hay 14 series de televisión y 43 películas en diversos medios que tratan las aventuras del perro cobarde.