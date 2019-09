Sean Bean revela que rechazó papeles al enterarse que su personaje moriría

Gracias a la sabiduría de los memes en internet sabemos que Grumpy Cat era gruñón, Keanu Reeves es el ser más melancólico del universo y que el actor Sean Bean siempre muere en cuanta película aparezca. Sin embargo, el veterano actor británico parece no estar feliz con esta suerte y recientemente reveló que ha rechazado papeles tras enterarse que su personaje moriría en la producción.

"He rechazado papeles. He dicho '¡ellos saben que mi personaje va a morir porque yo lo interpreto!' He tenido que dejar eso de lado y empezar a sobrevivir, sino todo es muy predecible", dijo el actor de 60 años a The Sun.

El actor contó que en una ocasión, cuando le dijeron que iba a matar a su personaje, logró que los productores cambiaran el guion para solo "herirlo de gravedad".

"He interpretado a un montón de malos, eran geniales, pero no me llenaban mucho - y siempre moría", agregó.

Su muerte más famosa en los últimos tiempos fue en 2011, al final de la primera temporada de "Game of Thrones", serie que culminó este año y se dirige a los Emmy con un número histórico de nominaciones. Bean, quien interpretaba al patriarca del clan Stark, Ned Stark, muere decapitado en el clímax de la producción.

"Leí los libros de 'Juego de Tronos' ('Una canción de hielo y fuego') y ellos me dijeron 'Tú mueres en esto, pero es al final de la serie. Yo me dije 'Sí, está bien'", recordó Bean. "Yo no quería estar atrapado en una de estas series que duran siete años. ¡Pero ahora sí quisiera haberme quedado! Aunque era bastante claro que George R.R. Martin quería que eso le pasara a Ned, y eso ocurrió".

La propensión de Sean Bean para interpretar personajes con finales fatídicos incluso inspiró una campaña en las redes sociales llamada "Don't Kill Sean Bean" en 2014.

A pesar de su fama de morir continuamente, Sean Bean solo ha muerto en pantalla 25 veces, un número no tan elevado para un actor quien ha participado en más de 130 producciones en sus 35 años de carrera.

Aquí una lista de todas las muertes de Sean Bean en el cine y la televisión:

1. "Caravaggio" (1986) - Garganta cortada

2. "War Requiem" (1989) - Matado con una bayoneta en la Segunda Guerra Mundial

3. "The Field" (1990) - Se cae de un acantilado perseguido por una estampida

4. "Lorna Doone" (1990) - Ahogado

5. "Tell Me That You Love Me" (1991) - Suicidio tras ser abandonado por su amante

6. "Clarissa" (1991) - Muerte por sable

7. "Patriot Games" (1992) - Un ancla lo atraviesa

8. "Scarlett" (1994) - Apuñalado mientras dormía

9. "Golden Eye" (1995) - Una caída de un enorme antena parabólica durante su enfrentamiento con James Bond

10. "Airbone" (1998) - Muerte por arma de fuego

11. "Essex Boys" (2000) - Disparo a la cabeza

12. "El señor de los anillos: la comunidad del anillo" (2001) - Acribillado por orcos con flechas

13. "Don't Say a Word" (2001) - Enterrado vivo

14. "Equilibrium" (2002) - Disparo a la cabeza

15. "Henry VIII" (2003) - Ejecutado como un traidor

16. "The Island" (2005) - Estrangulado por una cadena

17. "The Hitcher" (2007) - Asesinado por su víctima

18. "Outlaw" (2007) - Disparo

19. "Far North" (2007) - Congelado a muerte en una tundra

20. "Red Riding: The Year of Our Lord" (2009) - Disparo

21. "Black Death" (2010) - Descuartizado con unos caballos

22. "Ca$h" (2010) - Disparo a la cabeza

23. "Death Race 2" (2010) - Disparo

24. "Game of Thrones" (2011) - Decapitado

25. "Age of Heroes" (20011) - Asesinado por soldados alemanes