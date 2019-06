El actor y cineasta estadounidense Sean Penn dirigirá y protagonizará la película "Flag Day", informó la compañía audiovisual Rocket Science en un comunicado.



Sean Penn estará acompañado en el elenco de esta cinta por Dylan Penn y Hopper Penn, la hija y el hijo que tuvo con la también actriz Robin Wright.



Aunque todavía no se conoce qué papeles abordarán cada uno en "Flag Day", la nota de prensa aseguró que Sean Penn y Dylan Penn serán los protagonistas de esta película.



El reparto de "Flag Day" también incluirá, entre otros intérpretes, a Josh Brolin, Miles Teller, Katheryn Winnick, Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan y Bailey Noble.



Jez Butterworth firmó el guion de esta película basada en el libro de memorias "Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life" (2005) escrito por Jennifer Vogel.



"'Flag Day' es un revelador retrato de una hija en dificultades para superar el cariñoso pero oscuro legado de su padre, un estafador", adelantaron los responsables de este proyecto sobre la trama de la película.



William Horberg, Jon Kilik y Fernando Sulichin producirán el filme, en el que están involucradas compañías audiovisuales como New Element Media, Rocket Science, Wild Bunch, CAA Media Finance y Indigenous Media.



Está previsto que el rodaje de "Flag Day" empiece esta semana.



Ganador de dos Óscar al mejor actor por "Mystic River" (2003) y "Milk" (2008), Sean Penn es considerado como uno de los mejores intérpretes de cine de su generación y ha brillado también en las cintas "Dead Man Walking" (1995), "I Am Sam" (2001) o "21 Grams" (2003).



Como director, Penn ha destacado en películas como "The Pledge" (2001) o "Into the Wild" (2007) y su último trabajo hasta la fecha tras las cámaras es "The Last Face" (2016), un filme que protagonizaron Charlize Theron y Javier Bardem.



Penn también es muy conocido en todo el mundo por su labor como activista y por sus opiniones políticas más a la izquierda del pensamiento progresista que predomina en Hollywood.