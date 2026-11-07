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Se encontraba en pleno rodaje de su décima película, la adaptación cinematográfica de la reconocida novela 'Poeta chileno', del chileno Alejandro Zambra, cuando murió | Foto: EFE
Se encontraba en pleno rodaje de su décima película, la adaptación cinematográfica de la reconocida novela 'Poeta chileno', del chileno Alejandro Zambra, cuando murió | Foto: EFE
Por Agencia EFE

Chile decretó este sábado duelo nacional por la trágica muerte del cineasta Sebastián Lelio, ganador del único Óscar a mejor película internacional de la cinematografía chilena, por ‘Una mujer fantástica’.

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