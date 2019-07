"Secret Obsession": la película de Netflix que tienes que ver si te gustó "You"

El drama oscuro de Netflix "Secret Obsession" es protagonizado por Brenda Song, quien interpreta a una recién casada llamada Jennifer. Esta joven esposa es brutalmente atacada una noche por un auto a gran velocidad. Mientras se recupera de sus heridas, no puede recordar nada de su pasado, incluida la terrible experiencia.



En el tráiler, se muestra que su esposo, Russell (Mike Vogel) parece estar agradecido de que está viva y está ansioso por llevarla a casa, sin embargo, no todo es lo que parece.



Cuando él la regresa a su propiedad en una montaña aislada, sin un vecino a menos de un kilómetro, el detective Page (Dennis Haysbert) está muy decidido a perseguir al agresor de Jennifer. Su propia hija desapareció y nunca fue encontrada, así que esto es personal.

La cinta narrará el destino que le espera a Jennifer, ya que en realidad su cuidador es su captor.

La película "Secret Obsession" podría llenar el espacio que dejó la serie "You". Mira aquí el tráiler:

Tráiler de "Secret Obsession". (Video: Netflix)

Brenda Song ha aparecido en las series "New Girl" y "Scandal", mientras que su coprotagonista Mike ha protagonizado "Under the Dome", de Stephen King , y "Bates Motel".



DATO:

"Secret Obsession" se lanza en Netflix el 18 de julio.