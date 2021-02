Conforme a los criterios de Saber más

El 30 de octubre de 1992, María Magdalena Monteza Benavides fue detenida arbitrariamente por miembros de la primera División de las Fuerzas Especiales del Ejército por una presunta participación en actividades de Sendero Luminoso. La estudiante universitaria de 19 años fue torturada y ultrajada sexualmente por varios efectivos militares, y obligada a autoinculparse mediante amenazas. Producto de la violación quedó embarazada. Fue condenada a quince años de pena privativa de la libertad y luego de seis años fue indultada.

Antes de conocer el sonado caso de María Monteza, el cineasta peruano Alberto ‘Chicho’ Durant ya elucubraba con llevar a la pantalla grande una historia sobre inocentes que terminaban tras las rejas producto de un sistema judicial arbitrario. Aquella idea empezó a rondarle por la cabeza luego de leer una publicación de Hubert Lanssiers, un cura belga que trabajó en diferentes centros penitenciarios e integró la Comisión Ad-Hoc de Indultos para casos de personas injustamente detenidas por terrorismo y traición a la patria, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

“Me impresionó mucho el texto de Hubert Lanssiers. Decía: ‘Cuánto dolor, cuánta tristeza puede albergar el cuarto de encierro en prisión de un inocente’. El encierro de alguien que no ha cometido un delito, es uno de los errores más terribles en el que puede incurrir el sistema judicial de cualquier Estado”, destaca el realizador.

Como parte del trabajo de investigación para su séptimo largometraje, Durant Cayo se contactó con Lanssiers y entrevistó a monjas que habían trabajado con presas acusados de terrorismo. También recabó información de archivos del Instituto de Defensa Legal (IDL) sobre casos de violación de los derechos humanos.

Encuentro determinante

“Durante esa época viajé a Colombia y en la cola de Migraciones, llegando a Bogotá, me encontré con mi amiga Susana Villarán. Conversamos sobre nuestros proyectos y cuando le hablé de la película que quería hacer, me dijo que de todos los casos de inocentes, había uno más emblemático, terrible: el de María Monteza. Entonces empecé a indagar al respecto”, recuerda Durant.

“Tuve acceso a todo el testimonio de María Magdalena, la entrevisté varias veces. Ella quería que usara su nombre en la película y que la historia tenga como punto central, la violación; pero yo me negué porque no quería hacer un biopic. Lo que hice fue tomar parte de su historia, me enfoqué en la maternidad, en cómo se puede crear o retomar una relación de madre e hija después de salir de prisión. Saqué tres elementos de la vida de María: que tiene una hija producto de una violación de manada, que pasa un tiempo largo en prisión y que al salir busca a su hija”, añade el cineasta peruano.

Condicionamientos

Detalla, además, que Monteza pretendía aparecer en la película y recibir una retribución económica a cambio. Aquel pedido, tampoco se concretó. “Ella quería actuar, pero sobre todo necesitaba dinero, y es comprensible, el único capital que tenía era haber sido violada”.

Pero María Monteza buscaba por sobre todas las cosas que la historia se centre en el episodio más duro que vivió durante su encierro, y ante la negativa del realizador, tomó la drástica decisión de apartarse para siempre del proyecto.

“Quería contarme cómo había sido la violación, pero yo no quería escucharle, entonces le cambiaba de tema; y ella seguía hasta que la cabeza le reventaba. Se ponía mal, le tenía que dar pastillas. Al final decidí pagarle por cada hora que invertía con nosotros y cuando le dije que de ninguna manera me iba a centrar en la violación, no volvió más”, recuerda Durant.

Sinopsis

Luego de 10 años de prisión, Milagros (Alejandra Guerra) sale libre. Durante su detención fue violada por seis militares, quedó embarazada y tuvo un bebé. Noemi (Gala González), la hija, desconoce su origen: ha crecido en casa de su abuela (Milena Alva) quien le ha ocultado la verdad. Al salir de prisión Milagros busca construir la relación con su hija y llevar a juicio a los violadores. Pero estos dos objetivos entran en conflicto: Milagros tendrá que elegir entre su hija o hacer justicia.

“Para esta película (ambientada en el 2001) entrevisté a muchas mujeres que habían sufrido violaciones en circunstancias parecidas a María, también a psicólogos. Quería entender qué pasaba por la cabeza de una persona que había sido víctima de tanta injusticia. Y a diferencia de la historia de María, que su hija sabía que había estado en prisión; en la película, la niña desconoce el drama que vivió su madre”, aclara el director de taquilleros filmes, como “Alias ‘La Gringa’”.

El nombre

Alberto Durant buscaba que el nombre de su película resuma en dos palabras lo que se vive dentro y fuera de la prisión. Y encontró las palabras exactas en el testimonio de una mujer que purgó condena injustamente. “Leí un texto que me conmovió de una de las inocentes. Ella escribió: ‘Cuando salga a la calle, será como estar en el cielo, porque esto es el infierno’. Pero la calle no era exactamente el cielo, te encuentras con cuchillos, es dura para un excarcelado. Entonces, un día caminando por Barranco me encontré con un malabarista que tiraba cuchillos al aire, me quedé mirando y lo puse en la película”, destaca el cineasta.

Con el guion bajo el brazo y los actores seleccionados, el cineasta peruano inició el rodaje de “Cuchillos en el cielo”. Alejandra Guerra, Gustavo Bueno, Milena Alva, Óscar Carrillo, Gala González y Liliana Alegría formaron parte de esta producción nacional.

“Coincidentemente, Gala González, quien interpreta a Noemí, es la hija del actor Germán Gonzales, quien protagonizó ‘Alias la Gringa’ (1991); además, Alejandra Guerra es hija de Coco Guerra, actor de “Ojos de perro” (1983). Ambas películas estuvieron dirigidas por mí”, indica el realizador.

Debut actoral

El filme peruano se estrenó el 31 de enero de 2013. En su primera semana en cartelera llevó 3,565 espectadores al cine. “Las películas son como mis hijos, no puedes decir uno es mejor que otro, pero a esta película le tengo un particular cariño. ”, finaliza el realizador.

