¿Malas relaciones? Seis actores que rechazaron trabajar juntos | FOTOS

Trabajar con grupos humanos amplios puede resultar complejo y más todavía cuando hay egos muy grandes de por medio, algo que sucede frecuentemente en las grandes producciones de Hollywood.

La galería adjunta a esta nota (arriba), reúne algunos casos bastante peculiares, en los que diversos actores se han negado a filmar escenas junto a sus compañeros debido a que se trataba de antiguas parejas, no les gustaba el rol que estos tenían o simplemente los encontraban insoportables.

Vin Diesel y The Rock en "Rápidos y furiosos"

En 2016 Diesel describió a sus compañeras de rodaje en "Rápidos y furiosos" como "increíbles", pero dijo que ciertos colegas masculinos "eran una historia diferente". Tras decir que "algunos se conducen por sí mismos como hombres y verdaderos profesionales", Diesel calificó a otros de cobardes con gruesos calificativos, aunque sin mencionar ningún nombre.

A partir de ahí los rumores apuntaban a un conflicto entre ambos artistas y en 2018 The Rock confirmó que no grabó ninguna escena junto a Vin Diesel en el rodaje de "The Fate of the Furious", lo que hizo evidente el desencuentro. Dwayne Johnson citó "diferencias fundamentales de filosofía" en la forma en la que hacían películas y fue sumamente contundente: "Espero lo mejor para él y no le deseo el mal... Bueno, puedes borrar eso de no desear el mal, mantengamos las cosas en claro".

Lena Headey y Jerome Flynn en "Game of Thrones"

Headey interpreta a Cersei Lannister, un personaje central de la serie, pero muchos notaron que era extraño que nunca apareciera junto a Jerome Flynn, quien tiene el papel de Bronn, quien sirve a la familia Lannister. Solo hay una breve escena de ambos en la temporada tres.

Según The Telegraph, ambos artistas fueron pareja en 2002 y dicha relación tuvo un final sumamente complicado, al punto de que ambos se negaban a dirigirse la palabra o incluso permanecer en el mismo cuarto.

Julianna Margulies y Archie Panjabi en "The Good Wife"

Los personajes de ambas actrices, Alicia Florrick y Kalinda Sharma, eran mejores amigas en las primeras temporadas de la serie, pero poco a poco sus escenas juntas fueron haciéndose escasas. En la trama de la serie, el distanciamiento se debía a que el esposo de Alicia le había sido infiel con Kalinda; sin embargo, habría otras razones.

Vogue reportó que la historia fue alterada de esa forma debido a los conflictos entre las dos artistas. Pese a que las involucradas negaron todo, dio mucho de qué hablar la escena de reunión de la sexta temporada, la cual no rodaron juntas. Marguiles dijo que ambas rodaron el segmento de forma separada porque Panjabi estaba en las grabaciones de "The Fall"; no obstante, esta última negó dicha versión, señalando que estaba en Nueva York "lista para filmar la escena".

Wesley Snipes y todo el reparto de "Blade: Trinity"

El actor tuvo una relación turbulenta con todo el mundo al rodar la tercera parte de "Blade" y su compañero de rodaje Patton Oswalt contó que Snipes se negaba a abandonar su remolque y fumaba marihuana todo el día. Según dijo Oswalt a AV Club, su compañero no solo se negaba a hablar con los demás, sino que incluso intentó ahorcar a David Goyer, el director.

Se llegó a un punto en el que Wesey Snipes solo llegaba a filmar planos cerrados y el director le pidió que se marchara. Tras esto, el protagonista optó por comunicarse con Goyer a través de pequeñas notas que dejaba pegadas en el estudio.

Emma Watson y Channing Tatum en "This is the End"

No se trata de una historia confirmada, pero algunos reportes señalan que Watson quedó horrorizada con una escena en la que Channing Tatum debía bailar únicamente vestido con una tanga delante de ella. La historia señala que la actriz sabía de qué trataba la captura y era plenamente consciente del pasado de su compañero como stripper.

Sin embargo, Emma Watson se retiró gritando señalando que el comportamiento de Tatum era "demasiado obsceno" y solo volvería para grabar tres minutos, tras quejarse airadamente con su agente. James Franco pareció corroborar el rumor en una entrevista que dio en 2013, donde dijo: "Esta actriz, cuyo nombre no voy a decir pero tuvo un rol menor en la película, se fue de la cinta en medio de una escena... Lo que había a su alrededor era, quizás, demasido extremo para ella".

Julia Roberts y Nick Nolte en "I Love Trouble"

Se ha dicho que la ausencia de química entre los protagonistas de esta comedia romántica fue la razón de su escaso éxito y parece que esta tendría su origen fuera del estudio. La prensa señala que Julia Roberts no soportaba a Nolte, a quien consideraba demasiado machista, al punto de insultarlo; mientras que este último, harto de la actitud de su compañera, la hacía enfadar a propósito.

Julia Roberts declaró a The New York Times que Nick Nolte "podía ser encantador y lindo, pero también completamente desagradable". Su colega respondió a The Atlantic que "no es lindo decir que alguien es desagradable" añadiendo que "ella no es una linda persona y todo el mundo lo sabía".