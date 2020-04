Ha pasado 16 años desde que a las salas de cine llegó por primera vez “La pasión de Cristo”, film producido y dirigido por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel, como Jesús, y Monica Bellucci, como María Magdalena.

Y en estos días en los que se celebra Semana Santa, se ha vuelto casi una tradición ver en la pantalla chica la cinta que fue nominada a tres premios Oscar: mejor maquillaje, mejor banda sonora y mejor fotografía.

Cabe señalar que cuando Gibson estrenó su película generó gran revuelo en el mundo por el realismo y las escenas explícitas que presentaba. Además, fue censurada, no solo en Estados Unidos, sino también en salas de Europa y Asia. Este y otros datos interesantes te los compartimos a continuación:

El protagonista

Las iniciales de James Caviezel son J.C. (JesuCristo) y cuando empezó a rodar la película tenía 33 años, la misma edad con la que murió Jesús.

Caviezel sufrió una dislocación del hombro cuando la cruz de 150 kilos cayó sobre su hombro. La escena está en la película. Además, salvó de morir tras el impacto de un rayo en medio del rodaje.

Y no suficiente con ello, durante la escena de los azotes, el actor estadounidense fue accidentalmente golpeado dos veces con el látigo, quedándole una cicatriz de 14 pulgadas.

Inversión

Mel Gibson apostó por su película, pues el director y actor pagó todo de su bolsillo. Ninguna compañía de producción quería meterse con el proyecto. Fue una inversión de 30 millones de dólares.

Horas de maquillaje

James tuvo que soportar sesiones de maquillajes que duraron más de seis horas. Además, usó una nariz de prótesis y utilizó lentes de contacto marrón para ocultar sus ojos azules.

Rayos en el set de filmación

En medio de la filmación de “La pasión de Cristo” en Italia, se reportó la caída de tres rayos en ocasiones distintas. De acuerdo al portal The Independent, el más impactante fue el que se registró cerca de Caviezel, cuando grababa la secuencia del sermón en el monte.

Cambios en el nombre

El 17 de octubre de 2003, la compañía productora de Gibson anunció que el título de la película, The Passion (La Pasión), había sido cambiado a The Passion of the Christ (La pasión del Cristo) debido a que The Passion había sido utilizado en otra producción y los derechos de autor se encontraban reservados.

Arameo y Latin

Los actores tuvieron que aprender la fonética del arameo, el latín, y algunas líneas cortas del hebreo. Cabe precisar que algunos chistes y maldiciones que los soldados romanos dijeron durante la película no fueron traducidos en los subtítulos en inglés.

Música

Mel Gibson estaba decidido a no usar acompañamiento musical para la película. Sin embargo, finalmente decidió usarlo y la película fue nominada para en la categoría Mejor Banda Sonora, en los Oscar 2005.

