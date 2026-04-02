Cada Semana Santa, las historias sobre Jesús, la Biblia y figuras religiosas en streaming, televisión y hasta en el cine revelan un patrón que ya no sorprende, al marcar un espacio entre lo más visto. Dependiendo del enfoque, pueden ser espirituales, políticos o incluso íntimos. Y en ese cruce entre fe, narrativa y pantalla, varias producciones como la popular serie “The Chosen” o “Reyes” han encontrado una nueva vida digital.

Lo interesante es que, a diferencia de décadas anteriores —cuando la televisión abierta imponía su programación religiosa—, hoy la audiencia elige entre la variedad de Netflix, Prime Video, HBO Max y otras plataformas. En ese mapa, “The Chosen”, dirigida por Dallas Jenkins y protagonizada por Jonathan Roumie, ocupa un lugar en el corazón de los creyentes desde 2017. Hoy, parroquias de Lima pasan episodios en jornadas de cine para los fieles, mientras se está a la espera de la sexta temporada (próximo estreno), que continuará con la historia de Jesús en el momento de la pasión.

El 2020 marcó otro punto de quiebre con “Mesías”, una producción original de Netflix que proponía una pregunta incómoda: ¿cómo reaccionaría el mundo actual ante la aparición de un supuesto Cristo? La serie, protagonizada por Mehdi Dehbi, cruzó la religión y la geopolítica del siglo XXI en una narrativa que generó debate más allá de la pantalla. No tuvo segunda temporada, pero su impacto —especialmente en el contexto de pandemia— dejó huella.

Esa línea de reinterpretación continúa con títulos más recientes como “Testamento: La historia de Moisés”, estrenada en 2024, que combina drama y análisis académico para contar la historia del personaje de la Biblia ligado a la creación de los mandamientos. El título tiene una perspectiva cercana al judaísmo y al origen del monoteísmo.

Además, en 2025, Prime Video apostó por “La casa de David”, centrada en la juventud del rey David, personaje clave antes de la aparición de Jesús según las escrituras bíblicas. Protagonizada por el actor egipcio Michael Iskander, es un título de género épico, que tiene un aspecto de producción de alto nivel de acción más que del relato religioso tradicional.

Entre las series disponibles en plataformas legales (e incluso en sitios sin permiso), la telenovela brasileña “Reyes” (2022) se destaca por tratar la historia de los reyes del Antiguo Testamento de la Biblia, como Saúl, David y Salomón. En paralelo, el streaming ha permitido que películas recientes como “Fátima” y “María: Madre de Jesús” encuentren nuevas audiencias. A continuación, revisa la lista de estrenos y algunos clásicos del nuevo milenio que recomendamos ver en estas fechas.

¿Qué ver en streaming en Semana Santa?

Series para ver en Semana Santa

“The Chosen” (2017-Actualidad)

Plataformas: The Chosen TV, Netflix, Prime Video

Jonathan Roumie es Jesús en "The Chosen: La última cena" ("Last Supper"). La serie de cinco temporadas está disponible en Prime Video.

Serie que dramatiza la vida de Jesús de Nazaret (interpretado por Jonathan Roumie) y el inicio de su “ministerio”. Una ficción que se basa en los Evangelios del Nuevo Testamento (Mateo, Marcos, Lucas y Juan). El conflicto central no se limita a la persecución religiosa, sino que se desplaza hacia la transformación interna de sus discípulos, en su mayoría pescadores, recaudadores de impuestos y la presencia de mujeres marginadas, que reconcilian su pasado con el llamado espiritual. Actualmente, la producción está rodando la sexta temporada centrada en la pasión de Cristo.

“Mesías” (2020)

Plataformas: Netflix

La serie sigue a un hombre que aparece en Siria proclamando mensajes que evocan figuras mesiánicas del judaísmo, cristianismo e islam. Mientras gana seguidores, una agente de la CIA investiga si se trata de un salvador, un manipulador o un fenómeno político. El conflicto central gira en torno a la fe frente a la evidencia, sin basarse directamente en un relato bíblico específico, sino en la figura del “mesías”, presente en textos como Isaías y los Evangelios.

“Testamento: La historia de Moisés” (2024)

Plataformas: Netflix

"Testamento: la historia de Moisés".

Serie que reconstruye la vida de Moisés (interpretado por el actor israelí Avi Azulay) a partir de los relatos del Éxodo, Levítico y Deuteronomio. El conflicto principal es la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y su travesía hacia la Tierra Prometida, enfrentando tanto el poder del faraón como las dudas internas del propio pueblo.

“La casa de David” (2025)

Plataformas: Prime Video

Michael Iskander como David en el drama histórico "House of David" (Foto: Amazon Prime Video)

Serie centrada en la figura del rey David, basada en los libros de Samuel del Antiguo Testamento. Narra su ascenso desde pastor hasta líder militar y futuro rey de Israel. El conflicto central se articula en su enfrentamiento con Goliat, su relación con el rey Saúl y las tensiones políticas que marcan la transición del poder en Israel, combinando fe, ambición y destino.

“Reyes” (2022)

Plataformas: HBO Max

"Reyes", telenovela.

Telenovela brasileña que adapta los libros de Samuel y Reyes del Antiguo Testamento. Explora la instauración de la monarquía en Israel a través de figuras como Saúl, David y Salomón. El conflicto central radica en la lucha por el poder político frente a la obediencia a Dios y muestra cómo las decisiones personales de los gobernantes afectan el destino del pueblo.

Películas para ver en Semana Santa

“Fátima” (2020)

Plataformas: HBO Max

Basada en hechos reales ocurridos en 1917 en Portugal, sigue a tres niños que afirman haber visto apariciones de la Virgen María. Sigue la tensión entre fe y escepticismo, tanto de las autoridades civiles como de la Iglesia, pero se apoya en testimonios históricos del catolicismo moderno.

“Jesus Revolution” (2023)

Plataformas: Netflix (recién agregado tras la popularidad de “The Chosen”)

Relata el surgimiento del movimiento evangélico conocido como “Jesus Movement” en California durante los años 70, que es liderado por la figura de Lonnie. Jonathan Roumie interpreta el papel basado en el personaje real de Lonnie Frisbee. La ficción cuenta la confrontación entre una generación joven contracultural, donde está el personaje confundido de Greg (Joel Courtney, actor de “Super 8” y “El stand de los besos”) y una iglesia tradicional que debe adaptarse o desaparecer.

“María: Madre de Jesús” (2024)

Plataformas: Netflix

Película centrada en la figura de María, basada en los relatos de los Evangelios canónicos y textos de tradición cristiana. El conflicto principal explora su rol como madre de Jesús en un contexto de incertidumbre política y espiritual, enfatizando su fe frente al destino de su hijo y el impacto de su historia en la tradición cristiana.

“La Pasión de Cristo” (2022)

Plataformas: HBO Max

Mel Gibson rueda en Italia la secuela de “La pasión de Cristo”. (Foto: Icon Productions)

Dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel y Monica Bellucci, la película se basa en los Evangelios. Retrata las últimas horas de Jesús, desde su arresto hasta la crucifixión. Fue nominada a tres premios Oscar y fue una de las más vistas en cines en su momento.

“La resurrección de Cristo” (2016)

Plataforma: HBO Max

Dirigida por Kevin Reynolds, protagonizada por Joseph Fiennes y con un papel secundario para Tom Felton, la película se ambienta tras la crucifixión de Jesús. Sigue a un tribuno romano encargado de investigar la desaparición de su cuerpo.

“Noé” (2014)

Plataforma: Netflix y Disney+

Dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por un elenco espectacular (Russell Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly y Anthony Hopkins), la película se inspira en el Génesis para contar la historia de Noé cuando fue elegido por Dios para construir un arca y salvar a la vida del diluvio.