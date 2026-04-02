Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El actor Jonathan Roumie le da vida a Jesús a lo largo de la serie "The Chosen". (Foto: 5&2 Studios)
El actor Jonathan Roumie le da vida a Jesús a lo largo de la serie "The Chosen". (Foto: 5&2 Studios)
Por Leslie A. Galván

Cada Semana Santa, las historias sobre Jesús, la Biblia y figuras religiosas en streaming, televisión y hasta en el cine revelan un patrón que ya no sorprende, al marcar un espacio entre lo más visto. Dependiendo del enfoque, pueden ser espirituales, políticos o incluso íntimos. Y en ese cruce entre fe, narrativa y pantalla, varias producciones como la popular serie “The Chosen” o “Reyes” han encontrado una nueva vida digital.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.