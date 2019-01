"Serenity" se postula como la gran novedad en la cartelera | VIDEO

La cartelera para este mes se renueva con la llegada de "Serenity", thriller oscuro de Steven Knight con Matthew McConaughey y Anne Hathaway como protagonistas que apuesta ser la gran novedad del fin de semana en la cartelera estadounidense.

El filme, una enigmática propuesta con más de una sorpresa, toma como protagonista a Baker Dill (McConaughey), un hombre que, para huir de su pasado, se ha instalado en una isla paradisíaca donde trata por todos los medios de pescar un enorme atún.

► Anne Hathaway ha dejado atrás el alcohol y esta es la razón

► Anne Hathaway protagonizará una nueva versión de "The Witches"

No obstante, su frustración y fracaso constante en el mar quedarán en un segundo plano cuando su exmujer Karen (Hathaway) aparece de repente exigiéndole que asesine a su marido, que abusa de ella. A continuación, puedes ver el trailer.



Trailer de "Serenity". (Fuente: Youtube).

Además de "Serenity", también llegan a las salas las cintas "The Kid Who Would Be King", "The Invisibles" y la alemana "Never Look Away". La primera de ellas narra cómo un grupo de adolescentes se embarca en una épica aventura para frenar una amenaza proveniente de la época medieval.



Por su parte, "The Invisibles" echa la vista al pasado y cuenta cómo cuatro jóvenes judíos sobrevivieron a la presencia de los nazis en el Berlín de 1943 escondiéndose a plena luz del día.

Por último, "Never Look Away", candidata al Óscar a la Mejor película de habla no inglesa, cuenta la historia de un pintor, desde su niñez en la Alemania nazi hasta su huida de Berlín del este en busca de su libertad como artista.

"Serenity" llegará al Perú el 28 de febrero a través de los principales cines.