"Shazam!" es la película más divertida de DC Comics | RESEÑA

Todos los que le pedían más humor al Universo Extendido de DC pueden descansar tranquilos, pues "Shazam!", dirigida por David F. Sandberg, tiene eso por toneladas; aunque su inicio sombrío tiene más en común con las anteriores cintas de la saga.

"Shazam!" sigue al adolescente Billy Batson (Asher Angel), quien ha pasado casi toda su vida en hogares adoptivos por una búsqueda que lo frena de establecer vínculos duraderos. Tras pasar unos 20 minutos con el protagonista y el villano, la historia propiamente dicha arranca.

Billy obtiene poderes mágicos que lo convierten en superhéroe, se lo cuenta a su nuevo mejor amigo, Freddy (Jack Dylan Grazer), y ambos pasan varias situaciones cómicas en torno a los poderes, que tienen la particularidad de transformar al muchacho en un adulto musculoso.

"Shazam!" puede pecar de simplista, pero no de fría, pues sabe que esta historia es acerca de Billy y su descubrimiento de lo que significa ser parte de una familia. El mejor momento de la cinta, curiosamente, no tiene humor ni efectos especiales; pues se trata de poner al chico frente a lo que más quiso durante toda su vida y lo peligroso de exagerar con las expectativas.

Esta búsqueda del héroe entra en evidente contraste con la historia de su villano, el Doctor Sivana; mago-científico que se salva de la intrascendencia gracias al trabajo de Mark Strong.

El tercer acto tiene sus incoherencias, pero no le quita puntos al resultado final. Para ese entonces no querrás que le pase nada malo a Billy, Freddy y sobre todo la pequeña Darla (Faithe C. Hermann).

"Shazam!" no es la mejor película de DC, lugar que le corresponde a "Wonder Woman", pero es un gran avance hacia aquello que Warner prefirió ignorar cuando empezó la saga: hacer que el espectador mire al cielo sonría aunque sea un poco.

DATO

"Shazam!" llega a los cines de Perú este jueves 4 de abril.