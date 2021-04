Conforme a los criterios de Saber más

En el universo de la animación por computadora, pocos se comparan en la actualidad a la ola de popularidad desatada por los ‘Minions’ de “Despicable Me”, tanto en la preferencia por parte de los más chicos, como también su ubicuidad cultural. Pero al comienzo del nuevo milenio esta ola no era amarilla sino verde, y su protagonista era un ogro gruñón llamado Shrek.

¿Cómo este personaje, dado voz por el entonces actor cómico por excelencia Mike Myers, dejó de ser un ícono cultural y se quedó relegado a algunos rincones del internet como una broma? En esta nota exploraremos el auge y caída de un cuento de hadas poco tradicional.

EL ORIGEN DEL OGRO

Las raíces de Shrek se remontan a 1990, cuando el caricaturista William Steig publicó un libro para niños titulado, cómo no, “Shrek!”. Era la historia de un repugnante monstruo verde que es expulsado de su casa por sus padres y termina, tras una serie de aventuras, salvando a una princesa con la que vive “horriblemente para siempre”.

El libro para niños que dio origen a Shrek por William Steig. (Foto: Penguin Books)

El potencial cinematográfico del libro de 30 páginas fue visto por el director del cine Steven Spielberg (“Jaws”, “E.T.”), quien adquirió los derechos a la obra en 1991 con intenciones de convertirlo en una película animada tradicional con Bill Murray como el titular ogro y Steve Martin como Burro. Pero el proyecto quedaría en suspensión hasta 1994, cuando Spielberg fundaría el estudio DreamWorks SKG junto al exejecutivo de Disney Jeffrey Katzenberg y el empresario David Geffen (ergo el SKG en la compañía).

Para 1995, el productor John H. Williams traería a la atención de Katzenberg el libro y se armaría un proyecto que involucraría al comediante Chris Farley en el rol principal, siendo reemplazado tras su muerte en 1997 por su colega Mike Myers. Como curiosidad, actores como Nicolas Cage, Tom Cruise y Leonardo DiCaprio también fueron considerados para el papel del monstruo verde.

Si bien en un inicio "Shrek" había sido ideada como una película de animación, pruebas preliminares no dieron los resultados esperados por Katzenberg. Al final decidieron optar por animación por computadora, por lo que el estudio contrató a Pacific Data Images (PDI), la misma compañía de animación con la que trabajaron en la película "Antz" (1998) y que sería adquirida por el propio DreamWorks en el 2000.

Además de Myers, la actriz Cameron Díaz y el comediante Eddie Murphy se unirían al proyecto.

FEO, PERO CON ‘JALE’

Cuando “Shrek” se estrenó el 18 de mayo del 2001 fue un éxito total, captando tanto los halagos de la crítica como un éxito en las taquillas (US$484,4 millones alrededor del mundo). Su entonces revolucionario humor, que mezclaba referencias actuales y bromas para adultos escondidas, captó a las audiencias; mientras que su inteligente revisión de la fórmula de los cuentos de hadas (la fórmula Disney con la que su productor principal Katzenberg había partido tan amargamente), eran una brisa de aire fresco en la vetusta industria de la animación. Su éxito quedaría demostrado en el 2002, cuando el ogro verde se llevaría el primer Oscar de animación, venciendo a la película de Pixar “Monster Inc.” y a “Jimmy Neutron: Boy Genius”.

Tres años después, en 2004, Dreamworks volvería a visitar a esta franquicia con "Shrek 2", que salvándose de la maldición de la malas secuelas, fue un mayor éxito tanto en las taquillas y ante los críticos, incluyendo al elenco a Antonio Banderas en el personaje del Gato con Botas (Puss in Boots). Y si bien no se llevó la estatuilla dorada ese año, alcanzó la hasta entonces inaudita suma de US$928 mil millones en taquillas alrededor del mundo. El ogro verde parecía imparable y DreamWorks ya tenía preparada seguir su saga.

El éxito de Shrek fue en parte la razón de su caída. Cuando la franquicia comenzó, pocas películas utilizaban tenían su estilo, pero ante la popularidad de la franquicia otros estudios empezaron a copiar la fórmula de humor referencial mezclado con la inclusión de grandes celebridades. Y sus rivales no solo eran externos, como el caso de la franquicia “Ice Age” por parte de 20th Century Fox y Blue Sky Studios, sino también internos, con el propio DreamWorks estrenando películas como “Shark Tale” (2004), “Madagascar” (2005) y “Bee Movie” (2007).

Cuando “Shrek The Third” salió en mayo del 2007 lo hizo ante un mercado saturado y ya cansado de las aventuras del ogro verde. Si bien un éxito en las taquillas con US$813 millones recaudados globalmente, la crítica vapuleando a la cinta. El frío recibimiento de la tercera parte, así como el éxito de nuevas franquicias como “Kung Fu Panda” (2008) y “How to Train Your Dragon” (2010), llevó a que DreamWorks decidiera abandonar sus planes de hacer cinco películas e intentar salir por la puerta grande con la cuarta entrega en 2010, apropiadamente llamada “Shrek Forever After”. Desafortunadamente las audiencias, ya dudosas del ogro verde, llevaron a que la conclusión de la saga sea aún menos exitosa, alcanzando solo US$752 millones.

DreamWorks intentaría mantener la franquicia viva con un 'spin-off' centrado en el Gato con Botas, pero "Puss in Boots" sería un mayor fracaso, cerrando el cuento del ogro (aparentemente) para siempre.

COLOR ESPERANZA

Para noviembre de 2018 varios medios reportaron que Chris Meledandri, la mente detrás de “Despicable Me” y los “Minions”, estaba trabajando en revivir a Shrek. Las circunstancias se daban luego que DreamWorks fuera adquirido por Comcast en 2016, conglomerado que también tiene propiedad de Universal Pictures y Illumination Entertainment, compañía de Meledandri.

Memes sobre Shrek continúan apareciendo en la web.

Sin embargo, a pesar de que se habló mucho de volver a reunir al antiguo equipo conformado por Myers, Diaz, Banderas y Murphy, hasta la fecha no se han dado nuevas noticias sobre el caso. Pero eso no significa que el mundo haya olvidado a Shrek. Quizás por su desaparición en la pantalla grande, Shrek empezó a ganar adeptos en los más oscuros rincones del internet, con memes sobre el personaje popularizándose incluso después de su última aparición.

Es así que aficionados al personaje continuaron expresando su amor -mezclado con mucha ironía- al mismo a partir del 2010. Los llamados ‘Brogres’ (Hermanos ogros) han mantenido vivo el nombre de Shrek, con sitios como el ahora difunto Shrekchan o grupos en redes sociales como Facebook como sus puntos de reunión, así como eventos como el Shrekfest anual, donde los asistentes celebran a su querido personaje comiendo cebollas, organizándose cada año.

Es difícil explicar el amor que tienen estos rincones del internet por Shrek. Para el escritor Brian Feldman, un explorador asiduo de los foros de Shrek, la franquicia es “un resumen para todo lo que era popular en los primeros días, antes de que el internet se consumiera a sí mismo”, afirma para una nota para el Atlantic. “Este era una de los primeros casos de un producto para niños posmoderno que terminó vendiéndose a sí mismo... es esta extraña mezcla de admitir tanto afecto (hacia la franquicia) hasta admitir que esta es relativamente mala”.

Mientras tanto, proyectos relacionados por fanáticos del ogro verde han aparecido consistentemente en la última década, desde videojuegos de terror con Shrek como el antagonista a intentos de recrear la primera película por diversos animadores. En una de las últimas apariciones no autorizadas de Shrek, el ogro fue incluído en el videojuego “Resident Evil 3” reemplazando a Nemesis, un imparable monstruo que, como el querido personaje, parece no morir nunca.

PERÚ AMA A SHREK

Los datos no mienten. Shrek fue una de las películas más vistas de Perú cuando se estrenó en 2021. Según contó a El Comercio United Internacional Pictures, distribuidora de la saga, la cinta fue la octava más vista del país ese año, con 239 mil 300 espectadores. En comparación, el primer lugar obtuvo 611 mil 322 espectadores.

Y si este 2021 alguien revisa los catálogos de Netflix y Movistar Play, dos servicios de streaming disponibles en Perú, verá que la historia del ogro verde del pantano se mantiene como una de las más populares. Al cierre de este artículo, se ubica en el Top 10 de las películas más vistas de la plataforma Netflix; mientras que es el contenido más visto de Movistar Play.

Pero eso no es todo. Hay quienes han visto “Shrek” más de una, dos o 10 veces; pero también más. Tiempo atrás Netflix reportó que en 2017 un peruano vio “Shrek” 227 veces. Eso es amor. Eso es vida.

Aclaración: Originalmente publicado el 27 de mayo del 2020 con el titular "Shrek: cómo la franquicia de animación más poderosa del mundo se convirtió en combustible para memes".

VIDEO RECOMENDADO

El Gobierno de Japón levantó el Estado de Emergencia en todo su territorio